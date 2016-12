El 66513, el Gordo de Navidad que lleva sonrisas

EL GORDO DE NAVIDAD

El primer premio de la Lotería de Navidad es el más celebrado

Todo es felicidad en Madrid, donde este año sus habitantes han sido agraciados con el primer premio de la Lotería de Navidad que ha recaído en el número 66513. Los agraciados con el Gordo de Navidad han ido llegando poco a poco a las administraciones de Lotería que repartieron el décimo entre sus compradores, sonrientes, con botellas de champán para celebrar y algunos llorando de la emoción. Y es que, 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo son una bendición en estas fiestas, sobre todo para los que menos tienen.

El número ganador, que ya formará parte de la historia del Gordo de la Lotería de Navidad, ha sido cantado por los niños de San Ildefonso. Pero no desesperes si eres de los que no puede seguir el sorteo o eres de los más rezagados que no ha llegado a tiempo. A través del comprobador que 'La Verdad' ofrece a sus usuarios podrás saber si te ha tocado algún pellizco o si deberías estar celebrando por todo lo alto un segundo premio, un tercer premio o, incluso, el ansiado Gordo.

Este año, el segundo premio ascenderá a 125.000 euros por cada número premiado y el tercer premio, por su parte, ascenderá a 50.000 euros el décimo. Además, para aquellos que no quieran pasar unos nervios atroces con la posibilidad de perder su décimo antes de cobrarlo, el mismo día 22 de diciembre se podrá percibir la cantidad premiada en cualquier administración.

Asimismo, si no has visto el sorteo y te interesa saber en qué números han recaído los principales premios, 'La Verdad' ofrece una lista de premios de la Lotería de Navidad para todos los curiosos. Y, para aquellos a los que la suerte no ha visitado ni en forma de devolución, sólo queda esperar a la Lotería del Niño.