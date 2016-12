El 19152, segundo quinto premio del Sorteo de la Navidad

SEGUNDO QUINTO PREMIO

Lorca se lleva parte del segundo quinto/ Paco Alonso/AGM

La suerte no ha pasado de largo por los municipios de San Pedro del Pinatar, la Raya y Cieza.que a estas horas ya celebran queles ha tocado la Lotería de Navidad. El número 19152 ha sido el segundo quinto premio en salir del bombo del sorteo dejando 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo. Este premio ha salido a las 10:46 horasen el noveno alambre de la cuarta tabla. Mientras que el primer quinto salió a las 10:14 horas.

Este premio ha caído enSantiago de compostela, Granada, Benidorm, Las Palmas, Segovia, Madrid, Burgos, entre otros.

Los vecinos de estas localidadesno han podido resistirse a salir a las calles a celebrarlo con sus seres queridos y acudir a la puerta de la administración que se los vendió. Sobre todo los vecinos de San Pedro del Pinatar, ya que les ha tocado un pellizco del primer cuarto y quintos.Los agraciados no esperaban que el establecimiento fuesea repartir este premio tan generoso. Esperaban como mucho obtener una pedrea o un premio más bajo. Y mira por donde la suerte les ha otorgado un buen pellizco. No es el Gordo de Navidad que reparte 400.000 euros el décimo, pero nadie le dice que no a un millón de las antiguas pesetas.

Todavía quedan seis quintos por salir y los principales premios aún no han salido, así que dejas los nervios aún lado y disfruta del Sorteo de la Navidad en directo. Al final del sorteo podráscomprobar tus décimos de la lotería en la aplicación de 'La Verdad' de manera instantánea. A tan solo un clic sabrás si eres ganador y cuál es tu premio. Basta con introducir el número de los boletos y la cantidad que jugaste. En segundos sabrás los resultados. ¡Mucha suerte y Feliz Navidad!