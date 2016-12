El 04536 es el agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad

SEGUNDO PREMIO

Trabajadores de la administracion de lotería de la calle Amaya de Pamplona celebran la venta del numero 04.536, el segundo premio de la Lotería de Navidad

Ya conocemos al afortunado ganador del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este año, el 04536, cuyos agraciados poseedores se embolsarán la nada desdeñable cifra de 125.000 euros por décimo, menos impuestos. Ha recaído en concreto en la localidad de Pinos Puente (Granada), Valencia, Bullas, Navarra, Murcia...donde los afortunados están celebrando a lo grande, como no cabía esperar menos. Si no eres uno de ellos, y tampoco has ganado el Gordo, no te preocupes, que aún tienes posibilidades de ser uno de los ganadores del día de hoy.

Puedes comprobar tus números con nuestra herramienta digital de forma instantánea y averigua si hoy puede ser un día mucho más especial de lo que imaginabas al levantarte. Piensa que los premios restantes no son tampoco algo a lo que poner cara avinagrada, precisamente...¿quién no quiere cambiar el coche? Seguro que no hay muchas manos levantadas, ¿verdad? Y es que a nadie le amarga un dulce, como reza el dicho. Si no estás entre los afortunados ganadores de uno de los principales premios, recuerda que se reparten nada menos que de mil euros a la serie, es decir 100 al décimo. Da para una buena comida para celebrar las fiestas, eso seguro.

Y si lo que te ha tocado es el reintegro...bueno, piensa que no sólo no has perdido los 20€ que te costó el décimo en primera instancia, si no que es una oportunidad para re invertirlos en Lotería del Niño que, aunque como sorteo reparte menos dinero que el de Navidad, sí que es verdad que los reparte entre más jugadores. Las posibilidades de ganar dinero con la Lotería del Niño ascienden concretamente al 7,82% frente al 5,68% del Sorteo de Navidad. Así que, ¡a jugar!En 'La Verdad' ya tenemos preparado nuestro especial para la ocasión, que podéis consultar desde este preciso instante.