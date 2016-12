El 03371, último quinto premio de la Lotería de Navidad

QUINTO PREMIO

Cantaban los niños de San Ildefonso otro de los quintos premios, el último en este caso, que ha llevado la alegría a Barcelona, Valencia, Las Palmas y Murcia, entre otras localidades, a los que el premio, que ha recaído en el número 03371, no les ha sabido amargo a pesar de no ser el Gordo o uno de los grandes.

Los 6.000 euros al décimo no han sabido mal a nadie y cuando uno de los octillizos ha sido sustraído del bombo, los aplausos y el júbilo no han suavizado el tono en el Teatro Real. Pagar la letra de un coche o hacer un viaje soñado con tu pareja son dos de las alternativas más atractivas que otorga este premio y, por ello, no se le debe quitar importancia.

El número 03371 finaliza la ronda de los quintos premios pero todavía quedan algunos por conocer, así que si eres de esos rezagados que se está perdiendo el sorteo, te recomendamos que accedas al listado de premios que 'La Verdad' pone a tu disposición en su especial de la Lotería de Navidad 2016 , para que verifiques tus números de forma ágil, sencilla y fiable, ya que obtiene los datos directamente de la base de datos de Loterías y Apuestas del Estado. Si, por otra parte, quieres saber si tu número ha sido agraciado, al menos con la pedrea, puedes consultar el comprobador de la Lotería de Navidad que se incluye en este especial. Quién sabe si la Diosa Fortuna ha llamado a tu puerta y eres uno de los que no se ha percatado.