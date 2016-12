¿Dejarías de trabajar si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad?

DIRECTO LOTERÍA DE NAVIDAD

Es la pregunta que pulula por la mente de todo el mundo hoy día 22 de diciembre: ¿Qué hago si me toca el sorteo del Gordo de Navidad? ¿Mando a paseo al jefe o no? La respuesta, como siempre, depende más de la persona que de ningún otro factor, aunque siempre hay que sopesarlo todo. Por ejemplo, si estás dado de alta en una franquicia de hostelería a jornada parcial con un contrato de seis meses, una llamadita al jefe (cuyo tono variará dependiendo del trato recibido) avisando de que es posible que mañana no aparezcas por ahí es bien seguro que caerá. Pero si has montado un negocio, desde luego dejarlo todo de repente porque has ganado los 400.000 euros (menos el 20% de impuestos) del primer premio de la Lotería de Navidad desde luego no parece una opción a recomendar.

La gran mayoría de los españoles que trabajan como asalariados por cuenta ajena, optarían por dejar su actual puesto para montar su propio negocio, con excepciones, claro está, que están bastante conformes con su sueldo y horario y no quieren perderlo por la quimérica posibilidad de acumular aún más ganancias. Al otro lado también hay mayoría de consenso, la mayoría de empresarios; pequeños, medianos o grandes, optarían por guardar el dinero del premio como un “colchón” para venideras vacas flacas, y seguir trabajando en sus negocios. Algunos incluso lo invertirían en la empresa en mayor o menor medida.

Los desempleados por su parte, lo tienen más que claro: se merecen un respiro. Y la vida les debe una.

Sobre lo que sí hay consenso en ambas partes de la tabla, es en que algún caprichito se merece cualquiera, ya sea una casa, un coche o un viaje por todo lo alto. Si nos ensoñamos demasiado y nos llevamos una terrible decepción durante la jornada al comprobar que, tal y como dictan las leyes de la probabilidad y la estadística, no somos los afortunados poseedores de uno de los décimos premiados, no hay que desesperar. El próximo 6 de enero tendrá lugar el segundo sorteo más esperado del territorio nacional, el de la Lotería del Niño, que volverá a repartir ilusión y premios entre los habitantes de España.