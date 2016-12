Consulta todos los números con premio de la Lotería de Navidad

NÚMEROS PREMIADOS

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se ha celebrado esta mañana y ha dejado una estela de ilusión a su paso por muchos lugares de la geografía española. Si el tiempo lo permite y las bajas temperaturas no son un obstáculo, a estas horas, ya están los afortunados descorchando botellas de champán en las calles, a las puertas de las administraciones donde adquirieron su décimo.

Pero son muchos los que están perdiendo el tiempo. Quizás, podrían estar bebiendo en cristal de bohemia del mejor champagne francés y, sin embargo, aún no saben si les ha tocado algo del sorteo. En 'La Verdad', puedes mirar la Lista de números de la Lotería de Navidad, esos que tienen los que se han echado a la calle a celebrar la riqueza. Tal vez, tu número esté en esa lista, en tal caso, deberías estar festejándolo.

Si no encuentras tu número en esa larga lista de más de 1807 premios, no desistas en tu intención de ser ganador para otro sorteo, como el de la Lotería del Niño. Si tampoco entonces encuentras la fortuna, deberías plantearte que ella no esté en el dinero y que, tal vez, seas afortunado por otra razón. Porque hoy, además de ser el día de la Lotería de Navidad, es el Día de la Salud. No hay mayor fortuna que tener salud y poder pasar estas fiestas plenamente con los familiares y amigos.

La salud no se juega a cinco número ni cuesta 20 euros. La salud no se regala ni se comparte ni se vende; la salud te toca de forma gratuita y sin ninguna intención. Así mismo, pasa lo mismo con la enfermedad. Porque con cosas del dinero se juega, pero con temas de la salud se vive.