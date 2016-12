Comprueba tus décimos de Lotería de Navidad

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

Por fin ha llegado el día esperado. Ya está aquí el Gordo de Navidad. Las bolas han girado, y parado, y los niños han cantado el número soñado. ¿Es el tuyo? Si te has perdido la emisión en directo, ya fuese por radio o televisión, comprobar números de Lotería de Navidad para saber si has ganado el primer premio es algo muy sencillo gracias al comprobador digital que 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores a través de su página web.

No todo en la vida es ganar el primer premio, claro, si no has tenido la buena fortuna de ser el agraciado con el mayor premio aún no pierdas la esperanza. La posibilidad de haber ganado un buen montante de dinero sigue presente gracias a los segundos, terceros, cuartos e incluso quintos premios. Recuerda que, al fin y al cabo, la Lotería de Navidad es el sorteo estatal en el que más dinero se reparte en premios. Ahora saber si tu décimo ha sido premiado es instantáneo, tan sólo tienes que entrar en nuestro comprobador, introducir tu número y al instante sabrás si has resultado agraciado y con qué cantidad.

Olvídate de las largas colas en las administraciones de lotería gracias a la era digital. Además, recuerda, que ahora puedes cobrar el importe del premio el mismo día del sorteo, ya no es necesario esperar al día siguiente con el décimo premiado pesándonos en la conciencia y en el bolsillo, gracias a la última modificación de Loterías y Apuestas del Estado.

Si no has resultado afortunado en el Sorteo de la Lotería de Navidad, no te preocupes, recuerda que el Sorteo del Niño, el próximo 6 de enero, está muy cerca, y quizás ahí sí que resulte premiado tu número. 'La Verdad' tiene preparado también su especial sobre este sorteo tan especial.