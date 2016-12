Comprueba si el Sorteo de Navidad te cambia la vida

COMPROBAR RESULTADOS LOTERÍA DE NAVIDAD

El próximo podrías ser tú / Alex Domínguez (La Verdad)

Dicen que el dinero no da la felicidad pero si ayuda considerablemente a aquellas familias que están pasando por una situación delicada. Y esta mañana los Niños de San Ildefonso han devuelto la sonrisa a muchos hogares españoles otorgándoles parte de los premios de la Lotería de Navidad. No importa el premio que sea, cualquier pellizco es bienvenido.

El Gordo de Navidad ha descargado 4 millones de euros en Madrid con el número mágico 66513. La administración del Paseo de la Esperanza ha sido la afortunada en repartir felicidad a los vecinos de este municipio, que este jueves 22 de diciembre, se han convertido en los protagonistas del día.

Son muchos los que no han podido ver el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad retransmitido en Televisión Española (TVE) ya que se encontraban trabajando o en clase. Hoy en día, con la era de internet es todo mucho más sencillo y averiguar si hemos resultado o no ganadores esta a tan solo un clic de nuestro alcance. El diario digital 'La Verdad' ha preparado un especial con toda la información relativa al sorteo navideño, desde lista de premios, mapa de los lugares premiados hasta un comprobador de números que te dicen si te ha tocado o no la lotería. Su ventaja es que es muy rápida y totalmente fiable ya que los resultados están actualizados minuto a minuto durante el sorteo.

Si tu décimo no se ha sentido atraído por el bombo que no cunda el pánico, dentro de dos semanas los Reyes Magos traen al Niño cargado de 630 millones de euros en premios. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!