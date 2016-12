Comprueba si has ganado El Gordo de la Lotería de Navidad

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

Incluso para los niños de San Ildefonso, cantarlo ya es un premio

Desde 'La Verdad' ponemos, un año más, a disposición de todos nuestros lectores nuestro comprobador electrónico, para no perder el tiempo buscando nuestro décimo en largas listas ni haciendo cola en administraciones loteras. Saber si hemos ganado o no en la Lotería de Navidad es ahora más fácil y rápido que nunca gracias a las nuevas tecnologías. Con el sorteo ya acabado y el Gordo ya cantado por los niños de San Idelfonso, ahora sólo nos queda conocer si es nuestro número. Basta con introducirlo en nuestro formulario electrónico, introducir el importe de nuestra participación (es decir, 20 € si es el décimo completo, 10 € si es a medias... etcétera) y confirmar para comprobar los premios de la Lotería de Navidad.

No temas, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad consta de muchísimos más premios que el ansiado y buscado Gordo, aunque no lo parezca. Recuerda que es el sorteo estatal que más premios reparte. Por ello, aunque no nos veamos con un décimo por valor de 400.000 € en las manos, no quiere decir que no vayamos a llevarnos una agradable sorpresa al comprobar nuestro número. Nos puede estar esperando un segundo premio, o un tercero, cuarto...¡alguno de los muchos quintos! ¿Y quién le haría ascos a una pedrea? Puede que no sea lo mismo que ganar el mayor de los premios, claro, pero desde luego no es plato de mal gusto.

Y si, tras comprobar vuestro número, os cercioráis de que la Diosa Fortuna no os ha sonreído en esta ocasión, no pasa nada, el próximo 6 de enero tenéis otra oportunidad con el sorteo de la Lotería del Niño de 2017. Desde 'La Verdad' ya tenemos preparado nuestro especial con motivo de este sorteo, que podéis consultar desde este preciso momento.