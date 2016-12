Cómo comprobar si tú décimo de Lotería de Navidad está premiado

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

No hacen falta conocimientos de informática, ni siquiera de gramática, sólo saber dónde están los números en tu teclado del ordenador o del teléfono y tener tu décimo de la Lotería de Navidad 2016 delante. No hay más requisitos que entrar en nuestra web habilitada para este sorteo y dar rienda suelta a la imaginación y la ilusión hasta el momento de saber el resultado que se esconde detrás de nuestro número.

Los niños de San Ildefonso ya han cantado todos los números, más de 15.000 -que ya hacen falta cuerdas vocales-. Como diría una antigua locución latina, 'alea jacta est', la suerte está echada y nuestros décimos en el bolsillo; tal vez repletos de millones o quizás, simples trozos de papel que acabarán en la basura. Antes de tirarlo no te olvides de comprobarlos, el mecanismo es tan sencillo como encender la televisión. En este caso, está a toque de móvil, entra en nuestro comprobador de números de la Lotería de Navidad en introduce tu número jugado. La ilusión avanzará en forma de código binario por la red y ella sola conectará con nuestro terminal que responderá si has ganado o no. Lo más increíble es que todo eso lo hará en cuestión de décimas de segundo.

Recuerda que tienes un 70% de posibilidades de tener la consoladora devolución del dinero jugado. Si es así, no dudes en tirar de otro recurso tan tradicional como la propia Lotería de Navidad: reinvertirlo en la Lotería del Niño. Porque siempre es hora de darle otra oportunidad a la suerte. Y en sólo unas semanas, la ilusión volverá a inundar tu ser con un nuevo sorteo que reparte incluso más premios. Sí, hay algo mejor que terminar el año siendo millonario, y es empezarlo siendo millonario.