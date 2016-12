Cómo comprobar si la Lotería de Navidad te ha sonreído

COMPRAR LOTERÍA DE NAVIDAD

Bombo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad/EFE

En las calles de España ya se respira a fortuna y champán. Y es que los Niños de San Ildefonso ya han cantado los premios más importantes de la Lotería de Navidad haciendo felices a miles de familias. Las lágrimas de alegría no han podido contenerse en los rostros de los poseedores de décimos dotados con uno de los premios mayores, que por fin han cumplido uno de sus sueños.

Los medios de comunicación han corrido como la pólvora para entrevistar a los afortunados de la fortuna que este año vivirán una Navidad única.

Todavía quedan algunos premios por salir y los ciudadanos permanecen sentados en el sofá frente al televisor o en su bar favorito. Sin embargo, los que han resultado afortunados no han podido evitar la emoción del sorteo y no han dudado en agitar y descorchar champán por doquier para celebrarlo.

¿Ganadores o no? Los nervios de la lotería no nos permiten saber a ciencia cierta si hemos resultado ganadores o no, por eso, lo mejor es comprobarlo con tranquilidad. 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores el comprobador de números del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Es muy fácil, solo tienes que introducir el número de tu décimo e importe jugado en el buscador. En cuestión de segundos podrás verificar los resultados y ver los premios y pedreas de tus décimos. Es muy fiable, ya desde que los resultados están actualizados minuto a minuto durante el sorteo.

En caso de no resultar afortunado, tranquilo, todavía quedan premios por salir, y quien sabe, quizás la diosa de la fortuna te sonría y reparta un generoso pellizco.