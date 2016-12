Comienza el Sorteo de Navidad

DIRECTO LOTERÍA DE NAVIDAD

Las bolas ya están listas para empezar a girar

El día más mágico del año ya ha llegado, el de la Lotería de Navidad y con él se inaugura también las navidades. Solo faltan unos minutos para que arranque el sorteo y este jueves 22 de diciembre, podría cambiarle la vida a más de uno. ¿Estás preparado?

Puedes seguir en directo el Sorteo de la Navidad a través del especial de 'La Verdad' o en otros medios de comunicación como Televisión Española (TVE) o Radio Nacional (RNE). No importa donde te encuentres, este sorteo está a la completa disposición de todos los participantes que no quieran perderse ningún detalle. Y si por motivos laborales o personales no puedes verlo, no te preocupes, en el comprobador de números de este diario digital podrás verificar si tu décimo tiene premio y cuál es el importe ganado.

Hace meses que algunos ciudadanos compraron un décimo o más de uno con la ilusión de que la diosa de la fortuna le reparta un pellizco de los premios para poder vivir más tranquilo y poder decir adiós a esas malditas deudas económicas, que en ocasiones, provocan insomnio. El gran día ya ha llegado, y ya es hora de sacar el boleto de tu cartera o del cajón de la mesilla donde lo habías guardado muy bien para protegerlo. Vamos que comienza el sorteo y los Niños de San Ildefonso ya están en sus puestos con las gargantas bien afinadas. Los bombos brillantes ya han comenzado a girar, los bares ya están llenos y solo falta que tú te sientes frente al televisor con tu décimo sobre las manos.

El año pasado, el segundo premio fue el más madrugador y este año podría ser el Gordo de Navidad el que salga primero. ¿Te imaginas? Nada más comenzar4 millones de euros por distintos municipios. Sea como sea, hoy es día de celebraciones, especialmente para los que resulten agraciados con la Lotería de Navidad. Mucha suerte y Feliz Navidad.