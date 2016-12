Atrévete a comprobar la Lotería de Navidad

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

¿Cuántos sueños has tenido desde que compraste los décimos para este sorteo? Puede que hoy se hagan realidad

En el momento que una persona compra un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza a funcionar una maquinaria de sueños que, mediante el giro de poleas, van haciendo que el motor de la ilusión crezca y crezca. Cuando llega el 22 de diciembre, esa maquinaria alcanza su punto álgido y gira a un ritmo mucho más acelerado. Es la metáfora de un corredor, que empieza haciendo subir las pulsaciones poco a poco y, finalmente, cuando su corazón parece que va a explotar, para a descansar.

El funcionamiento de la ilusión en en el Sorteo de Navidad funciona de un modo similar. Cada individuo con un décimo en su poder ha ido avanzando a través de los niveles de la excitación. El primero, al comprar el cupón; el segundo, soñando con qué haría si le tocase; y el tercero, el momento de comprobar la Lotería de Navidad, ese instante que parece que el corazón salta del pecho. Justo después de eso, ocurre la calma, la maquinaria deja de funcionar y el individuo con su décimo en su mano todavía se relaja y celebra o se relaja y se frustra.

No hay una sensación igual en el mundo que la de soñar con un sorteo de lotería. Además, el de la Lotería de Navidad lleva más emoción implícita. Este sorteo da comienzo a las navidades, la época de luz y gozo familiar, donde lo que más hay es amor, reunión y compartir mesa y regalos con las personas que más queremos. Al final, que nos toque o no la Lotería es un sentimiento nada comparable con el amor de la familia y el apoyo de los más queridos. Dicen que no hay nadie más pobre que el que no tiene amor, desde luego, no hay nadie más rico que el que sí que lo tiene. ¡Feliz Navidad!