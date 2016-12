68981, quinto premio de la Lotería de Navidad

QUINTO PREMIO

Y el penúltimo de los quintos premios que se reparten hoy ha llegado. ¡Bien hallado! Sobre todo para aquellos que portaban el número 68981 alegremente en una mano mientras con la otra usaban el teléfono móvil para llamar a la primera persona que se les ocurría y decir con voz cantarina aquello de «¡que nos ha tocado un quinto!». Lo lógico es salir corriendo a la puerta de la administración que lo vendió donde, probablemente, ya hay una botella de cava abierta que el dueño tenía preparada por si acaso. Este número ha recaído en Barcelona, Sort y Mollerussa (Lleida) y Mocejón (Toledo), en especial en estas dos últimas localidades.

¡Qué de felicidad reparte nuestro querido Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad! Que prosigue, por cierto, y cuyo transcurso podéis seguir en pleno directo tanto en la retransmisión televisiva o radiofónica como por nuestra web, donde seguimos pendientes de cada cántico 'San Ildefonsino' para ser los primeros en contarlo. Y si no podéis permitiros el lujo de dejar de prestar atención a vuestros que haceres diarios, no tenéis más que introducir vuestro número en nuestra herramienta para comprobar vuestros décimos de lotería de navidad. Es muy fácil, solo tienes que introducir las cifras de tu boleto y el importe jugado. De manera inmediata, sabrás si has resultado ganador y cuál es el importe. ¡Enhorabuena! Y recuerda que desde esta misma tarde, podrás ir a cobrar tu décimo a partir de las 18.00 horas