59444 y 07211, cuartos premios de la Lotería de Navidad

CUARTOS PREMIOS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

La vendedora de un cuarto premio de la loteria de navidad, el número 59.444, Cristina Canovas (2i), junto a su suegra, dueña del café el Templo, Josefina Moreno (c), celebran la venta del número acomp

Ya se conocen los dos números ganadores de los cuartos premios del Sorteo de Lotería de Navidad, el 59444 y el 07211. Cada uno reparte 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 al décimo. Los afortunados ganadores residen en las localidades de Murcia, Madrid, Navarra, Alicante, Asturias, Barcelona, Toledo, Zaragoza, entre otros. Sus gritos de alegría y emoción se han sentido en gran parte del territorio nacional. La mayoría ya han acudido a descorchar la tradicional botella de cava (o champagne, según gustos) a la puerta de las administraciones que les vendieron el número y a regalar sonrisas y abrazos a todo el que se acerca a contagiarse de su felicidad. Los dueños y trabajadores de las administraciones que han vendido los premios tampoco caben en sí mismos de puro gozo, pues siempre es un hito ser el que ha propiciado algo tan bueno para todos.

Si no sois los poseedores de ninguno de los dos cuartos premios, no desesperéis, porque son ocho los quintos premios que se reparten durante la jornada de hoy, con una cantidad de 60.000 euros a la serie (6.000 al décimo), y siempre es plato de buen gusto ser uno de los agraciados, aunque, claro, todos prefieran ser los poseedores del Gordo de la Lotería de Navidad. Desde 'La Verdad' ponemos a vuestra disposición nuestra herramienta online para comprobar décimos, que permite conocer de forma totalmente instantánea si tenemos en la mano nuestro sueño impreso en papel.

Si no estáis entre los afortunados ganadores, si no entre la inmensa mayoría, no desesperéis pues este 6 de enero tendrá lugar el especial sorteo de Lotería del Niño, en el que tendremos otra oportunidad de cambiar radicalmente nuestra vida.