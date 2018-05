No molesten a las tortugas bobas Tortuga boba liberada en San Juan de los Terreros (en Pulpí, Almería, junto al paisaje protegido de Cuatro Calas, en Águilas), en octubre de 2016. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM Medio Ambiente pone en marcha una campaña de voluntariado para favorecer la anidación de estos animales marinos en las playas de la Región de Murcia MIGUEL ÁNGEL RUIZ Jueves, 31 mayo 2018, 12:22

Los científicos lo achacan al cambio climático, pero aún no hay una explicación definitiva ante este hecho sorprendente: las tortugas bobas están comenzando a anidar en la costa española. Sí depositaban sus huevos en el Mediterráneo oriental (Grecia y Turquía), junto con el Caribe, Cabo Verde y la costa este de América del Norte. Pero nunca en el Mediterráneo occidental. Desde 2001 se han registrado treinta intentos de anidación en nuestro litoral, de los que solo unos pocos han salido adelante (Torrevieja, Valencia, Cabo de Gata, San Juan de los Terreros), y doce de ellos solo en 2017. De estos doce, la mitad en la Región de Murcia (Calblanque y La Manga), lo que ha hecho necesario poner en marcha una campaña de voluntariado ante la previsible llegada a las playas, este verano, de más tortugas en busca de un arenal tranquilo en el que desovar. La premisa principal es no molestarlas y avisar enseguida al 112.

La directora general de Medio Natural (Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente), Consuelo Rosauro, ha presentado este jueves en Mazarrón el dispositivo de alerta y concienciación para que las playas de la Región de Murcia puedan convertirse en un lugar acogedor de cría para estas criaturas marinas amenazadas (oficialmente 'vulnerables'), una especie de comité protector de bienvenida que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas, junto con la participación de tres organizaciones que trabajan habitualmente en programas de conservación del litoral: Asociación de Vecinos Cobaticas-La Jordana, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Asociación Calblanque.

Batidas al alba

La Red de Voluntariado de Tortugas Marinas en la Región de Murcia estará activa de junio a septiembre, atenta a la arribada de ejemplares de 'Caretta caretta' a las playas. Los voluntarios realizarán recorridos a primera hora de la mañana, antes de que las calas comiencen a llenarse de bañistas, para tratar de localizar huellas de tortugas y posibles nidos. «Las batidas se realizarán de manera particular en aquellas zonas en las que se detectaron intentos de anidación durante el verano pasado, época de reproducción de esta especie, como las playas del Parque Regional de Calblanque y de La Manga del Mar Menor», informa la Comunidad Autónoma.

Es necesario tener claro cómo actuar ante un posible caso de anidación de tortuga boba. Lo más importante es no molestarlas, lo que incluye quitarse de su campo de visión, no tocarlas ni hacerle fotografías con flash, no hacer ruido a su alrededor y llamar cuanto antes al 112. Estas pautas se recogen en el material divulgativo 'Caretta a la vista', que se distribuirá este verano en chiringuitos, bibliotecas, supermercados, centros de salud, farmacias o lugares frecuentados por pescadores, según ha explicado Rosauro en Mazarrón durante la jornada divulgativa 'Detección y protección de anidación de tortugas marinas en la Región de Murcia'.

Llamar al 112

«Lo más importante es la tranquilidad del animal, para conseguir que anide y asegurar que vuelva al mar, por lo que la prioridad es no realizar nada que pueda molestarla y, sobre todo, avisar de manera inmediata al 112 para que se hagan cargo los especialistas de Protección Civil, de asociaciones de la zona o, si es el caso, que intervengan los expertos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle», subraya Consuelo Rosauro.

«La formación y la sensibilización son claves para que todos contribuyamos a la defensa de nuestro rico patrimonio natural. Por eso desarrollamos campañas como esta, que ayudan a que los ciudadanos se conciencien sobre la importancia de implicarse de una manera activa en la promoción de la sostenibilidad y en la búsqueda de soluciones a los retos ambientales actuales», insiste la directora general.

Las tortugas bobas recorren los océanos durante décadas, pero siempre regresan al lugar donde nacieron para depositar sus huevos. Hasta ahora. Las costas valencianas, murcianas y andaluzas parecen haberse convertido en un refugio alternativo para esta especie, quizá debido al calentamiento del mar en las costas donde criaban habitualmente.