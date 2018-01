Medio Ambiente deja sin publicar la orden de vedas de pesca fluvial Suelta de truchas arcoiris en el paraje del Hondón, en el río Segura, en una fotografía de archivo. / Juan Leal En cuanto a la carpa, otro de los peces invasores afectados por el dictamen judicial del mes de marzo de 2016, se ha seguido pescando en competiciones, aunque las capturas no se han devuelto al río M. A. R. MURCIA Domingo, 14 enero 2018, 08:04

En plena polémica por la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a erradicar varias especies invasoras, entre ellas la trucha arcoiris y la carpa, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente dejó sin publicar la orden de vedas de pesca fluvial correspondiente a la temporada 2017-2018, que contenía medidas restrictivas. La Comunidad Autónoma señala a 'La Verdad' que «no es necesario» publicar todos los años esta orden porque no suele variar; no así la de caza, que debe ratificarse antes del 1 de mayo porque muchos de sus periodos terminan en domingo y necesariamente experimenta variaciones. Otras fuentes apuntan sin embargo a desacuerdos con la Federación de Pesca, que hasta ahora explotaba el coto de pesca intensivo y la piscifactoría del Cenajo donde se criaban truchas arcoiris para soltarlas en los vedados.

Entre tanto, en mayo del año pasado cambiaron las competencias de las consejerías: caza y pesca se quedó en Agua y Agricultura y no se reintegró en Medio Ambiente hasta agosto.

La Comunidad Autónoma asegura no obstante que el hecho de que no se haya publicado la orden de vedas de pesca no ha supuesto un incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Por el contrario, asegura, «la trucha arcoiris se tuvo que dejar de criar en la piscifactoría del Cenajo y dejó de soltarse en los tramos fluviales de los cotos de pesca y embalses donde se reintroducía con carácter deportivo».

En cuanto a la carpa, otro de los peces invasores afectados por el dictamen judicial del mes de marzo de 2016, se ha seguido pescando en competiciones, aunque las capturas no se han devuelto al río.

El próximo Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial se celebrará el mes próximo, informa Medio Ambiente, para estudiar los borradores de órdenes de vedas de caza y pesca de la temporada 2018-2019; el proyecto de decreto que regulará la figura de guarda rural de caza en la Región; y el que ordenará los planes de ordenación cinegética.