Isabel Muñoz se moja por los océanos

«¿Cómo no conocía yo esto? A veces no hay que irse tan lejos para descubrir lugares mágicos. ¡Qué poco sabemos!». Así de sorprendida y entusiasmada exploraba la costa de Águilas y Lorca hace dos veranos una mirada tan acostumbrada a la belleza como la de la fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), en su mochila de viajera imparable dos premios World Press Photo (2000 y 2005), una Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes (2009) y un Premio Nacional de Fotografía (2016). La autora de series impactantes sobre el cuerpo, la danza, las maras y los grandes simios iniciaba en la Marina de Cope uno de sus proyectos de largo recorrido: documentar, en colaboración con la asociación Ambiente Europeo, la contaminación de los océanos por plásticos. Las primeras imágenes de esta iniciativa artística y medioambiental a partes iguales ya pueden disfrutarse en la galería madrileña Blanca Berlín hasta el 21 de abril. Su título: 'Agua'.

Tanto le interesó el desastre ecológico que le plantearon -la plastificación de los océanos- que interrumpió el trabajo que ha marcado un antes y un después en su vida -los retratos de primates- y se trasladó a la Región para denunciar con imágenes bellísimas una realidad tan cruda como estos datos: más de diez millones de toneladas de basuras van a parar cada año a los mares de todo el mundo, unos ecosistemas que sin embargo proporcionan el 70% del oxígeno y suponen el 95% del espacio disponible para la vida. Bien gestionados, podrían ser una despensa inagotable, pero se estima que en el año 2050 podrían albergar más residuos que peces. La negra mano del hombre.

Qué 'Agua'. Fotografías tomadas en la costa de Águilas, Lorca y Japón. Autora Isabel Muñoz, premio World Press Photo en 2000 y 2005, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes en 2009 y Premio Nacional de Fotografía en 2016. Dónde y cuándo Galería Blanca Berlín. Madrid. Hasta el 21 de abril.

Durante varios días, Isabel Muñoz trabajó con modelos en la playa y en la piscina de la Asociación de Turismo Activo Marina de Cope, en la diputación lorquina de El Cantal. La prestigiosa artista también tomó fotografías de los estratos de terreno con numerosas capas de plásticos agrícolas que se pueden apreciar en los taludes de ramblas, junto a los cultivos que ocupan gran parte del parque regional. Desechos que terminan llegando al mar como una marea tóxica, global e incontrolada que se alimenta cada día con ocho millones de residuos.

Las imágenes resultantes parecen más un sueño que una pesadilla: 'vestidos' con plásticos de invernaderos, los protagonistas de 'Agua' parecen danzar en el interior de una placenta protectora, como comprobaron los lectores de 'La Verdad' en las dos fotografías publicadas en exclusiva el 18 de septiembre de 2016, cedidas por la autora, que continuó esta empresa artística en los mares de Japón.

Así explica Isabel Muñoz por qué se involucró por primera vez en la denuncia medioambiental, reclamada por Ambiente Europeo, organización que dirige desde Murcia el abogado Daniel Rolleri: «Inicié este proyecto atraída por la belleza de los entornos marinos y como llamada de atención ante los peligros que amenazan su supervivencia. El mar nos lo da todo sin pedirnos nada a cambio. Damos por sentado que su riqueza es inagotable, que puede con nuestros descuidos, nuestra falta de previsión, nuestros excesos. Pero las cosas no son así. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos y nietos si no somos capaces de cuidar de sus tesoros, si seguimos echando al mar plásticos que son trampas mortales para las especies que lo habitan, si continuamos vertiendo residuos que pondrán fin a la biodiversidad marina si no reaccionamos a tiempo?», se pregunta.

'Agua' también abre una nueva etapa en la carrera de Isabel Muñoz desde el punto de vista técnico: por primera vez utiliza el color -aunque la fotografía que ilustra esta información se tomó originalmente en blanco y negro- y con esta serie perfecciona el arte de la platinotipia. La impresión en platino, un método caro y una de las expresiones más ilustres del arte fotográfico, en el que ha conseguido incluir el color después de más de una década de investigación.

Aunque ahora expone la primera parte del trabajo, Isabel Muñoz no ha dado por terminado un proyecto que retomará esta primavera, de nuevo en aguas de la Marina de Cope. Quedó comprometida con la tarea que desarrolla Ambiente Europeo en este espacio tan protegido legalmente como descuidado en la práctica, y también enganchada a unos paisajes que le parecen una «tierra de Robinsones».