«No habrá 'fracking'» Reunión ayer de líder del PSOE de la Región, Diego Conesa, con alcaldes y diputados socialistas para debatir sobre las prospecciones. / PSOE La Comunidad asegura que no se practicará la polémica fractura hidráulica: «Los permisos solo servirán para saber si hay gas o petróleo» MIGUEL ÁNGEL RUIZ Viernes, 5 enero 2018, 01:19

Asunto resuelto: en la Región no se practicará el 'fracking', la controvertida técnica para extraer hidrocarburos que consiste en fracturar el subsuelo a gran profundidad mediante la inyección de agua mezclada con sustancias químicas. Así lo asegura a 'La Verdad' el Gobierno regional, pese a que concedió en 2013 varios permisos de investigación a diferentes firmas energéticas. La Comunidad Autónoma mantiene ahora que estas autorizaciones no están vinculadas a la posterior puesta en marcha de proyectos de extracción de petróleo o gas no convencional mediante 'fracking', una práctica rechazada por todos los ayuntamientos del Noroeste y el Altiplano por el riesgo de contaminación de los acuíferos y otros posibles daños colaterales: la degradación del medio ambiente, el excesivo gasto de agua e incluso el peligro sísmico.

«No habrá 'fracking' ni cualquier otro medio de explotación de gas o petróleo en la Región que implique el más mínimo riesgo para la salud o el medio ambiente», señala tajante el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, quien aclara la postura del Ejecutivo autónomo después de trascender que la multinacional Oil and Gas Capital ha solicitado autorización para hacer un sondeo de 2.500 metros en el subsuelo Calasparra.

Un significativo paso adelante en el permiso de investigación denominado Escorpio, que abarca 20.000 hectáreas entre los municipios de Moratalla, Calasparra y Cehegín y en el que Oil and Gas lleva trabajando varios años, aunque de momento solo recogiendo información y practicando pruebas superficiales. En el que sería el tercer año de labores corresponde realizar una cata profunda para determinar si hay bolsas de hidrocarburos, o si se encuentran en una cantidad que hiciera rentable extraerlos.

«El potencial energético que tiene la Región no está en el subsuelo, sino en el sol», recuerda el líder del PSOE, Diego Conesa

La empresa calcula que esta zona del Noroeste almacena entre 14.000 y 75.000 millones de metros cúbicos de gas esquisto en dos grandes bolsas: una situada a entre 1.900 y 2.500 metros de profundidad, y otra a entre 3.600 y 5.000, según la documentación presentada a la Dirección General de Actividad Industrial y Minera. Pero para confirmarlo hay que perforar. Esta petición se encuentra actualmente en exposición pública, pendiente de que presenten alegaciones casi treinta asociaciones, administraciones y organismos afectados, y de que evalúe el proyecto la Dirección General de Medio Ambiente. En el caso de que el permiso sea concedido y se confirme la presencia de hidrocarburos, si la empresa quiere explotarlos tendría que solicitar una nueva autorización y proponer un método de trabajo, lo que exigiría una evaluación de impacto ambiental.

Y es en este punto donde el Gobierno regional tiene claro que el proceso terminaría. «Aún no se sabe si hay o no gas o petróleo, solo un proyecto para saber si hay, nada más. Puede ocurrir que se detecte gas y dentro de sesenta años se pueda extraer si existe una tecnología avanzada y segura», insiste el consejero Juan Hernández. «Esto solo servirá para saber si hay hidrocarburos porque la investigación no condiciona la explotación y mucho menos la tecnología que se utilice», añade el titular de Empleo, Universidades y Empresa, quien advierte de que seguir adelante en la búsqueda de energías fósiles en la Región sin tener garantizado su aprovechamiento «es solo responsabilidad de la empresa».

Oil and Gas Capital también es titular del permiso de prospección de hidrocarburos Leo, sobre Cieza, Jumilla y Hellín, y en su día solicitó un tercero (Acuario) que también afecta a la comarca del Noroeste.

«Estamos ante una nueva provocación por parte del Gobierno regional y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente los de la comarca del Noroeste. No se puede entender cómo se hace esta nueva provocación sobre el 'fracking' con las necesidades tan básicas que tenemos de agua», señaló ayer el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa. El líder del PSOE en la Región mantuvo ayer una reunión de trabajo con los alcaldes de Moratalla, Jesús Amo; Calasparra, José Vélez; Caravaca de la Cruz, José Moreno; Cieza, Pascual Lucas; Jumilla, Juana Guardiola; Cehegín, José Rafael Rocamora; y Hellín, Ramón García.

También asistieron los diputados regionales Jesús Navarro y Choni Ludeña, así como el secretario de Organización, Jordi Arce; el secretario de política municipal y diputado regional, Alfonso Martínez Baños; el secretario de Medio Rural y Agricultura, Francisco Limonchi; y la secretaria de Medio Ambiente y Energías Limpias, Isabel Molino. «El potencial energético que tiene la Región de Murcia no está en el subsuelo sino en el sol, por lo que no podemos entender que se estén planteando restricciones a los agricultores y que luego para el 'fracking' sí haya agua», criticó Diego Conesa. El consejero Juan Hernández lamentó el «cinismo» y «alarmismo innecesario» de estas declaraciones.