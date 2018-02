Caso Mar Menor: de acusados a imputados La juez abre tres causas diferentes por la contaminación de la laguna porque no ve conexión en las actuaciones de los investigados: responsables políticos y funcionarios de la Comunidad Autónoma, altos cargos y técnicos de la CHS y agricultores Ribera del Mar Menor afectada por fangos entre Los Urrutias y Los Nietos (Cartagena). / PEDRO MARTÍNEZ / AGM MIGUEL ÁNGEL RUIZ Martes, 27 febrero 2018, 17:01

Ya están formalmente imputados los acusados por el fiscal jefe José Luis Díaz Manzanera en su denuncia del 14 de diciembre por la contaminación del Mar Menor: 37 personas y empresas entre ex altos cargos (13) y agricultores y sociedades agrarias (24), entre ellos políticos tan conocidos como Antonio Cerdá (PP) y José Salvador Fuentes Zorita (PSOE). La titular del juzgado de instrucción número 2 de Murcia, Miriam Martín, ha dictado un auto este mismo martes en el que asume la investigación y abre tres causas diferentes, apoyada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque no aprecia conexión entre los presuntos delitos cometidos. Es decir, porque la Comunidad Autónoma, la Confederación Hidrográfica del Segura y los agricultores actuaron por su cuenta, sin ponerse de acuerdo. Aunque con resultados igualmente desastrosos para la laguna salada.

Así quedan las tres causas:

1. Presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente (personal de la Comunidad Autónoma).

Antonio Cerdá Cerdá. Exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente.

Francisco Moreno. Ex secretario general de la Consejería de Agricultura.

Ángel García Lidón. Ex director general de la Consejería.

Ginés Vivancos. Ex director general de la Consejería.

Joaquín Maestre Albert. Ex director general de la Consejería.

Francisco González Zapater. Ex jefe de servicio y actual director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

E. A. S. Ex jefe de servicio de la Consejería.

2. Presunto delito contra el medio ambiente (personal de la Confederación Hidrográfica del Segura).

José Salvador Fuentes Zorita. Expresidente de la CHS.

Rosario Quesada. Expresidenta de la CHS.

Manuel Aldeguer. Excomisario de Aguas de la CHS, actual director general de Agua en la Generalitat valenciana.

J. E. C. Ex jefe de servicio de la CHS.

J. M. R. S. Ex jefe de servicio de la CHS.

B. M. M. Ex jefe de servicio de la CHS.

3. Presunto delito contra el medio ambiente (24 agricultores y sociedades agrarias).

AAH, FMRA, FJVM, AASL, GGC, JGG, RMP, MAM, ASF, BVG y JPLR, ISP, JMS, SOC CC, APSL, EL C. SA, CO SL, AE SL, IN SL, VA SL, GSE SL y GSE H SL, AE SL y GFM.

La magistrada estima que la cadena de dejaciones y actuaciones negativas para el ecosistema no guardan ningún vínculo entre sí: "No se aprecia ningún indicio de que haya existido un concierto o reunión previo en la actuación realizada por los funcionarios de la Confederación y por los de la Consejería, máxime cuando se trata de organismos independientes entre sí, con ámbitos y competencias claramente diferenciadas", explica en su fundamentación.

Por este motivo, la causa abierta contra los agricultores por vertidos de desalobradoras ilegales será remitida a los juzgados "con competencia territorial" correspondientes de Cartagena y San Javier.

"Se trata de hechos cometidos por personas diferentes en distintos lugares y tiempos, sin que exista ningún indicio de que haya concierto entre ellos", señala en su auto. E insiste en que "prueba de ello es que todos los agricultores han sido objeto de un expediente administrativo sancionador independiente" y pueden, por ello, "ser instruidos y enjuiciados en dichos partidos de forma independiente sin temor a dictar resoluciones contradictorias".

El 'caso Mar Menor', por tanto, no será instruido como una macrocausa, lo que quizá reste fuerza al proceso judicial más esperado de los últimos años en la Región de Murcia. Seguiremos informando.