Macron, víctima de «pirateo masivo» de documentos

El equipo de campaña del candidato centrista Emmanuel Macron ha denunciado a dos días de las elecciones en Francia una "acción de pirateo masivo y coordinado" tras la difusión en internet de informaciones "internas" como correos electrónicos.

Los archivos, que incluyen además documentos de contabilidad, "fueron obtenidos hace varias semanas mediante el pirateo informático de cuentas de correo electrónico personales y profesionales de varios responsables del movimiento", precisa la agrupación ¡En Marcha! que lidera Macron, agregando que se trata de documentos "legales".

Según Wikileaks, que difundió la información, se trata de "decenas de miles de correos electrónicos, fotos y anexos con fecha hasta el 24 de abril", es decir el día siguiente de la primera vuelta de las elecciones, que clasificó para el balotaje de este domingo a Macron y a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Wikileaks asegura no ser el autor de la operación de pirateo a la que denomina 'MacronLeaks'.

El exportavoz de Clinton acusa a Rusia de estar detrás del 'hackeo' Brian Fallon, quien fue secretario de prensa de la excandidata demócrata a las elecciones de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha acusado este viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, de estar detrás del ciberataque sufrido por Macron. En un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social, Fallon ha publicado un enlace de una de las noticias que hablan del ataque pirata contra los documentos internos de la plataforma '¡En Marcha!' que lidera Macron, y ha escrito: "Putin está en guerra contra las democracias occidentales". "Y nuestro presidente (Donald Trump) está en el lado equivocado", ha agregado, en referencia a los vínculos entre los dos mandatarios. Las agencias de Inteligencia estadounidenses ya acusaron a Moscú de estar detrás de la filtración de miles de correos electrónicos de la campaña de Clinton en plena campaña, razón por la que los demócratas argumentan, en parte, la derrota de la ex secretaria de Estado.

"Los archivos que circulan fueron obtenidos hace varias semanas gracias al pirateo de correos electrónicos personales y profesionales de varios responsables del movimiento", precisa ¡En Marcha! en un comunicado. "El movimiento ¡En Marcha! fue víctima de una acción de pirateo masivo y coordinado que esta noche ha dado lugar a la difusión en las redes sociales de informaciones internas de naturaleza diversa (correos electrónicos, documentos de contabilidad, contratos)" indica la agrupación. "Quienes están haciendo circular estos documentos agregan a documentos auténticos muchos otros que son falsos, para sembrar dudas y desinformación", afirma el equipo de Macron, al destacar que la operación realizada "en la última hora de la campaña oficial", constituye "claramente una desestabilización democrática, como ya ocurrió en Estados Unidos durante la campaña presidencial".

La clave ahora está en aclarar quién está detrás de lo que rápidamente se convirtió en #MacronLeaks. Hasta 9 gigabytes de datos han sido colgados en un perfil llamado EMLEAKS en Pastebin, una web que permite compartir documentos de forma anónima. La campaña de Macron ya se había quejado previamente de intentos de hackear sus correos electrónicos, responsabilizando en parte a intereses rusos de estos ciberataques. El 26 de abril, el equipo había informado de que había sido objeto de intentos de robar credenciales de correo que se remontaban a enero, pero no se había comprometido ningún dato de campaña.

El Kremlin ha negado estar detrás de tales ataques, pese a que el equipo de Macron reiteró sus quejas contra medios rusos y un grupo de hackers que opera en Ucrania. Vitali Kremez, director de investigación de la firma de ciber inteligencia Flashpoint de Nueva York, ha señalado a Reuters que su revisión indica que APT 28, un grupo vinculado con la dirección de Inteligencia militar rusa (GRU), está detrás de la filtración. El experto ha citado las similaridades con los ciberataques durante las elecciones estadounidenses que fueron atribuidos a ese grupo.

APT28 registró el mes pasado direcciones de internet señuelo que emulaban el nombre de ¡En Marcha!, el movimiento político de Macron, que seguramente fueron usadas para enviar correos electrónicos para hackear los ordenadores de la campaña, ha apuntado Kremez. Dichos dominios incluyen onedrive-en-marche.fr y mail-en-marche.fr. "Si de verdad ha estado motivado por Moscú, esta filtración parece suponer una escalada significativa a las anteriores operaciones rusas respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ampliando el enfoque y el alcance del esfuerzo de simples esfuerzos de espionaje a intentos más directos de influir en el resultado", ha destacado Kremez.

Responsabilidad penal

Por su parte, la Comisión Nacional de Control de la Campaña Presidencial (CNCCEP) en Francia ha recordado hoy a todos los ciudadanos que la difusión de documentos pirateados puede implicar la "responsabilidad penal" de sus autores. La comisión "llama a los actores presentes en sitios de internet y redes sociales, en primer lugar los medios pero también todos los ciudadanos, a demostrar su responsabilidad y no transmitir esos contenidos, a fin de no alterar la transparencia de la elección, no infringir la ley y no exponerse a la comisión de infracciones penales".

Además, recuerda que los documentos divulgados "han podido, con toda verosimilitud, ser mezclados con informaciones falsas", por lo que su difusión o redifusión es "susceptible de recibir una calificación penal de varios tipos y de conllevar la responsabilidad de sus autores".

La campaña estadounidense

Los servicios de inteligencia norteamericanos acusaron a Rusia de interferencias en la campaña electoral norteamericana el año pasado a favor de Donald Trump, en particular a través del pirateo del partido demócrata de Hillary Clinton. "Durante toda la campaña, ¡En Marcha! ha sido el movimiento más afectado por esas tentativas, de manera intensa y reiterada", asegura el largo comunicado del movimiento de Macron.

Según miembros de su equipo, "la ambición de los autores de la filtración es obviamente perjudicar al movimiento ¡En Marcha! a escasas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas". "Obviamente, los documentos pirateados son todos legales y traducen el normal funcionamiento de una campaña presidencial. Su difusión divulga informaciones internas pero no nos preocupa en lo que se refiere a la legalidad y la conformidad de los documentos", insisten sus allegados.

Ante "la gravedad de los hechos", ¡En Marcha! asegura que adoptará "todas las medidas necesarias ante los actores públicos y privados para que quede aclarada esta operación, inédita en una campaña electoral francesa".