Juppé no será candidato a la presidencia de Francia

El ex primer ministro francés y derrotado en las primarias de la derecha Alain Juppé confirmó hoy que "no será candidato a la Presidencia" del país, ya que no se ve con capacidad de unir a su familia política.

En una declaración en Burdeos, ciudad de la que es alcalde, Juppé reconoció que "es demasiado tarde" para él, y que no encarna la "renovación" que demandan los franceses.