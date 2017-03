Juncker: «Europa no puede ser construida contra las naciones»

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, afirmó que "Europa no puede ser construida en contra de las naciones" y que no es partidario del federalismo.

"Ahora no creo en los Estados Unidos de Europa. Europa no puede ser construida contra las naciones y los Estados miembros", señaló en una entrevista publicada hoy en el semanario luso "Expresso", centrada en los cinco escenarios presentados por la CE para la futura UE a 27.

Juncker no quiso desvelar por cuál de las cinco opciones se decanta, pero reiteró que no acepta una UE que quede reducida al estatuto de área de libre comercio, como plantea uno de los escenarios. "Los cinco escenarios no son ni exhaustivos ni mutuamente exclusivos: más que obligar a una elección, obligan a una reflexión y a la discusión", señaló.

El presidente de la CE aseguró que fue su "intención deliberada" no presentar las posiciones definitivas del organismo que lidera porque quiere dar la palabra a otros actores en el debate, como el Parlamento Europeo, los gobiernos y la sociedad civil.

"La CE quiere oír antes que decidir. Esta Comisión no dicta ni impone y yo prefiero oír antes que hablar. Este abordaje podrá no gustar a algunos, pero es un método que honra la democracia", defendió.

La CE propuso el miércoles cinco opciones para diseñar la futura UE a Veintisiete, ya sin el Reino Unido, que van desde una verdadera unión política y económica a un simple mercado único.