May niega que sea «confusa» la estrategia del Gobierno para el 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, negó hoy que la estrategia de su Gobierno para el "brexit" sea "confusa" y dijo que detallará sus planes "en las próximas semanas", en declaraciones al canal Sky News.

La jefa del Gobierno reiteró que su prioridad es conseguir "el mejor acuerdo posible" para el Reino Unido y las empresas británicas pero subrayó que el país "saldrá" de la Unión Europea (UE) y no será posible "conservar pedazos" del acuerdo actual.

«Inaceptable» La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha tachado de inaceptable que las autoridades británicas, con la primera ministra Theresa May a la cabeza, sigan sin dar detalles concretos sobre el proceso para salir de la Unión Europea, seis meses después de su triunfo en el referéndum. "Tengo la sensación de que no sé mucho más hoy sobre sus planes de negociación de lo que sabía hace seis meses", ha declarado Sturgeon a la cadena BBC. "Pero, lo que es peor, tengo la sensación de que ella (May), tampoco lo sabe", añadió durante la entrevista celebrada este domingo en el programa de Andrew Marr. La ministra escocesa advirtió una vez más a May de que deberá tener en cuenta las necesidades de Escocia a la hora de negociar la salida de la UE, a la que Sturgeon se opone tajantemente. "No debe ignorar a Escocia", señaló.

En 2016, May dijo que expondría sus objetivos para la negociación del "brexit" en un discurso que pronunciaría este mismo mes, si bien no precisó ninguna fecha.

En sus declaraciones hoy a Sky News, la líder "tory" se defendió de las acusaciones del diplomático Ivan Rogers, que al dimitir como embajador británico en la UE el pasado martes lamentó que la estrategia del Gobierno era "confusa". "No es confusa en absoluto", aseveró May, que incidió no obstante en que es importante "tomarse algún tiempo" para sopesar "la complejidad de los asuntos".

La primera ministra, que prevé iniciar las conversaciones con Bruselas antes de finales de marzo, dijo que el Reino Unido deberá negociar una relación completamente nueva con la UE, desde fuera del bloque. "Soy ambiciosa en cuanto a lo que podemos conseguir para el Reino Unido respecto a la relación con la Unión Europea, y creo que eso será bueno también para la UE", declaró. "A veces la gente habla como si de alguna manera pudiéramos irnos de la UE pero al mismo tiempo conservar pedazos de la pertenencia a la UE", apuntó. "Nos vamos. Salimos. No vamos a ser más miembros de la UE. Por lo tanto, la cuestión es cuál es la mejor relación para el Reino Unido con la UE cuando estemos fuera", manifestó.

May insistió en que, con la separación del bloque, el país "podrá tener el control sobre las fronteras y las leyes", que es lo que "la gente votó el 23 de junio", en el referéndum sobre la pertenencia o no a la Unión Europea.

Esto no quita, agregó, que el Gobierno "por supuesto querrá el mejor acuerdo posible para que las empresas (británicas) puedan comerciar y operar en la UE, y también para que las compañías europeas puedan comerciar y operar en el Reino Unido".

La jefa del Gobierno, que asumió el cargo en julio, en sustitución de David Cameron, sin pasar por las urnas, explicó que "en las próximas semanas" dará más detalles sobre su "plan para el Reino Unido", que contempla no solo un acuerdo para el "brexit", sino también una "reforma económica" a nivel nacional.