Al menos cuatro muertos y quince heridos tras ser atropellados por un camión en Jerusalén

Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas hoy en un ataque con un camión en Jerusalén Este, confirmó la Estrella de David Roja (equivalente a la Cruz Roja).

El conductor, un árabe con ciudadanía israelí del barrio de Yabal Mukaber, murió tiroteado por las fuerzas de seguridad tras precipitar el vehículo pesado contra un grupo de soldados, según el Canal 10 de la televisión israelí.

"La Policía ha aumentado la seguridad en la zona y está tratando de determinar la identidad del terrorista", informó el portavoz policial Micky Rosenfeld.

Entre las víctimas mortales hay tres mujeres y un hombre, todos con edades cercanas a los 20 años.

