Hillary Clinton crea una organización política y se erige como voz de la oposición a Trump

La candidata por el Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció el lunes el lanzamiento de su propia organización política, 'Onward Together' ('Juntos hacia Adelante'), la cual hará oposición al gobierno de Donald Trump.

"En los últimos meses lo he pensado, pasé tiempo con mi familia y sí, he hecho caminatas por los bosques", escribió Hillary Clinton en Twitter.

"Estamos lanzando Onward Together para animar a la gente a que se involucre, a que se organice, e incluso a que sean candidatos", anunció.

En la página web, además de un llamamiento a que se hagan donaciones, hay una especie de carta de intención donde se recuerdan los 66 millones de votos que Hillary obtuvo contra Donald Trump (en realidad 65,8 millones).

"En los últimos meses hemos visto que es posible, actuando unidos, resistir el acoso, el miedo, las mentiras y las divisiones, y defender una América más justa y más inclusiva", dice en un texto que llama a que la gente se movilice "en 2017, 2018, 2020 y más allá". Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en 2020.

En una serie de tuits, Clinton alabó el trabajo de varias organizaciones que luchan contra la discriminación o ayudan a los demócratas que se postulan a alguna elección, y aseguró que 'Onward Together' las ayudará posiblemente en materia financiera (entre estas organizaciones destacan Indivisible Team Swing Left, Color of Change, Emerge America y Run for something).

Clinton informó que el exaspirante a la nominacion por el Partido Demócrata en las elecciones de 2004, el izquierdista Howard Dean, participará en esta iniciativa.

"Este año no es lo que yo esperaba, pero sé por lo que lucho: por tener en el futuro una América más inclusiva y más justa", agregó.

Clinton está escribiendo un libro sobre su derrota en las elecciones de 2016 cuyo lanzamiento está previsto durante el próximo otoño. Desde el momento en que se anunció su derrota, ella ha hablado en público en varias ocasiones, incluyendo una aparición del 3 de mayo, en donde aseguró que hubiese sido electa presidente de no haber sido por la intervención, en las últimas semana de la campaña, del director del FBI James Comey y el hackeo informático a uno de sus consejeros.