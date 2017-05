«Esto condiciona tu vida»

Lo único que quería ayer María Silvente era llegar a Murcia, después de un año sin ver a su familia, a sus amigos, un año sin pasear por le barrio de Santa Eulalia. Pero ayer no era un día normal. «Cogimos un taxi para ir a por el avión, aunque estaban todas las calles cortadas», relata María, modelo, 26 años, y residente en Mánchester desde hace dos. «Pero de camino al aeropuerto nos paró la Policía, que iba con fusiles y con perros, muy preparada. Y nos preguntaron que a dónde íbamos; que por qué salíamos del país justamente hoy [por ayer]. Yo dije que llevaba un año sin ver a mi familia, que el billete ya estaba comprado, pero tuvimos que enseñar las tarjetas de embarque para que nos dejaran marchar», detalla Silvente con el susto aún metido en el cuerpo. «El caos allí va a ser importante estos días. Y, al volver, me voy a sentir un poco más insegura con todo lo que ha pasado a solo diez minutos de donde vivo», admite.

María, como el resto de murcianos en Mánchester con los que habló ayer 'La Verdad', se enteró de lo que había ocurrido en el Mánchester Arena por lo que le contaba su familia a miles de kilómetros, a pesar de estar tan cerca de la tragedia. «El lunes por la noche estaba en casa haciendo las maletas y empecé a escuchar helicópteros y ambulancias, pero entonces empezaron a llamarme para decirme que se había producido un atentado y para saber cómo me encontraba». ¿Y cómo se encuentra? «Asustada», reconoce. «Menos mal que voy a estar una semana en Murcia», observa. Aunque no ha tenido la oportunidad de asistir a ningún concierto en el Mánchester Arena, María sí deja algo muy claro: «No pienso perderme el festival Parklife que se celebra aquí dentro de un par de semanas», en Heaton Park (el parque más grande de Mánchester), y al que asistirán decenas de miles de personas. Lo más normal del mundo. Eso sí, María solo espera «que haya mucha seguridad».

Lo más normal del mundo también sería que un chaval como Alberto Mezcua, ingeniero informático, 35 años, toda su vida dando patadas a un balón en La Alberca y en los campos de media Murcia, aprovechara su trabajo en Mánchester desde hace cuatro años para acudir el fin de semana que el bolsillo lo permitiera a los preciosos estadios de fútbol de los poderosos equipos de aquella ciudad. Lo más normal, quizá, en un mundo sin tanto terror como el que ayer dejó 22 niños y adolescentes y padres muertos a la salida del concierto de Ariana Grande.

«Yo no pienso perderme el festival Parklife que se celebra aquí en un par de semanas, aunque espero mucha seguridad», deja claro María Silvente

«Más papeletas»

A Alberto mejor no hablarle de estadios repletos, conciertos multitudinarios o festivales al aire libre rodeado de una muchedumbre. «Trato de no ir a lugares masificados, donde haya mucha gente. Cada vez se me hace más difícil. Además del fútbol también me gusta mucho el teatro, pero esto te limita, se te quitan aún más las ganas», admite Mezcua, que trabaja a solo 500 metros del lugar del atentado y que no puede reprimir la «rabia y la impotencia» por lo sucedido. Y buenas dosis de «intranquilidad» en el cuerpo. Pese a todo, afirma llevarlo «mejor» que su novia, de Almería. «A ella tampoco le gustan los lugares con mucha gente, pero trabaja en un centro comercial y piensa que tiene más papeletas para que le toque algo así. Está algo más insegura», lamenta. «Al final esto condiciona tu vida», reconoce Alberto Mezcua, quien también se enteró de la noticia por su madre. «Me llamó a las doce de la noche preocupada porque me estaba mandando mensajes y no me entraban al teléfono. Pero yo estaba durmiendo», relata Mezcua, que a pesar de todo intenta transmitir «tranquilidad» al otro lado del teléfono. De hecho, ya fue el año pasado al Etihad Stadium (el del Manchester City) y lo mismo no tarda en estrenarse en Old Trafford (el del Manchester United), el 'teatro de los sueños'. Es la misma «tranquilidad» que intentan repartirse en pequeñas dosis entre los compañeros de su empresa, perteneciente al gigante Booking, «y donde hay muchos trabajadores de diferentes nacionalidades, que viven solos en Mánchester y que no ocultan su preocupación» por lo ocurrido y por las consecuencias del atentado en los próximos días.

A ese carácter multicultural «y a la convivencia» de la sociedad de Mánchester se refiere también el enfermero murciano Fernando Guevara, 24 años, tres en la ciudad británica, para mostrar relativa sorpresa por un atentado que «podía esperar en Londres o en Berlín, pero no en Mánchester, una ciudad tan multicultural como las anteriores, pero con una convivencia muy pacífica». Guevara, que tampoco se enteró del atentado por la noche «porque estaba durmiendo» y por la mañana se encontró «cien mensajes en WhatsApp de familia y amigos», afirma que ahora «podemos encontrarnos con un atentado de este calibre en cualquier lugar y en cualquier momento», por lo que hay una sensación de «miedo e inseguridad mucho mayor que antes», y da por hecho que Mánchester se enfrenta a «unos días de pánico» en los que «cualquier grito puede desembocar en una estampida».

No estará presente para vivirlo Pablo Palazón, biólogo de Molina de Segura, que a pesar de residir en Mánchester gracias a un doctorado, esta semana se encuentra de vacaciones en Holanda. «Algunos de mis amigos en España no sabían que estaba unos días fuera, así que utilicé la aplicación que pone en marcha Facebook en estos casos para avisar a tus amigos y a tu familia de que estás bien. Es algo muy útil», valora. La tecnología, como la vida, acondicionada a golpe de barbarie.