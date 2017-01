El asesinato de una joven conmociona Islandia

El cadáver de Birna Brjansdottir, la joven de 20 años desaparecida en Islandia el 14 de enero, fue encontrado ayer en una playa al sur de Reikiavik, según ha confirmado la Policía islandesa, aunque todavía se desconoce la causa de su muerte.

Los islandeses se temían lo peor en un caso que ha tenido en vilo a este país poco acostumbrado a los crímenes. La desaparición de la joven llevó a la Policía a perseguir por los mares a un pesquero groenlandés. En esta apacible isla del Atlántico Norte, escenario de las sagas (leyendas medievales plagadas de asesinatos y castigos bárbaros), la Policía patrulla sin armas y hay muy pocos homicidios. "Es realmente un país seguro, sin guerra ni nada parecido, con una tasa de criminalidad muy baja", declara Tomas Kjartansson, de 26 años, vendedor en una tienda de ropa para hombres.

Birna Brjansdottir desapareció a las 5:00 del sábado tras una velada como cualquier otra, bebiendo y divirtiéndose en los bares de la capital. Vestía pantalón negro, suéter con capucha y zapatos Dr. Martens. Las cámaras de vigilancia la grabaron de madrugada, tambaleante por las calles nevadas del centro de la ciudad, comprando un kebab...

Luego se perdió su rastro. Esa mañana no acudió al comercio de ropa en el que trabajaba. El calzado apareció en el puerto de Hafnarfjordur, al sur de Reikiavik, cerca del muelle en el que estaba atracado un pesquero groenlandés, el 'Polar Nanoq'. Su teléfono también se encontró en la zona, donde alguien lo apagó. Las cámaras confirmaron la presencia en torno a las 6:30, cerca del barco, de un coche rojo, un Kia Rio, idéntico al vehículo visto en las inmediaciones del lugar de Reikiavik donde Birna fue vista por última vez entre las brumas aurorales.

El 'Polar Nanoq' zarpó el día de la desaparición. Le obligaron a dar media vuelta, escoltado por guardacostas. Atracó en Reikiavik el miércoles por la noche. Miembros de la unidad de élite de la policía islandesa, la Viking Squad, interrogaron a la tripulación. Tres marinos están detenidos como "sospechosos de poseer información sobre la desaparición de Birna", y comparecerán ante el juez, informó la Policía en Twitter.

La confirmación

Ayer domingo la Policía islandesa confirmó que el cadáver que había aparecido en una playa del sur de Reikiavik pertenecía a la joven. El caso Birna Brjánsdóttir pasará a los anales de la Policía islandesa. En este país de 330.000 habitantes la criminalidad es tan poco frecuente que la primera vez que la Policía disparó a un hombre fue en diciembre de 2013. Desde 2001 se registraron 1,8 homicidios por año de promedio, según las estadísticas policiales. Y normalmente son obra de desequilibrados o de personas bajo los efectos del alcohol. "Siempre hemos sido una sociedad homogénea, preocupada porque haya igualdad", analiza el sociólogo Helgi Gunnlaugsson. "Somos una familia, nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir en esta isla", explica.

Paradójicamente, uno de los autores de novelas policiales más vendidas del mundo, Arnaldur Indridason, es islandés. ¿Pura imaginación? Quizá no tanto, afirma su traductor al francés, Éric Boury. "Se tiene la sensación de que aquí no se puede morir" de muerte violenta, "y eso que saben que la naturaleza es peligrosa, que un volcán puede devastarlo todo", recuerda. Y además, añade Éric Boury, "esta sociedad que parece tranquila no lo es tanto. Hay problemas de droga y de alcohol, graves problemas de alcohol".