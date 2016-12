Las cajas negras indican que no hubo explosión en el avión ruso siniestrado

El análisis de las cajas negras del avión ruso estrellado el pasado domingo en el mar Negro señala que "no hubo explosión" a bordo, según confirmó este jueves un responsable del Ejército ruso mientras que tampoco descartaba la hipótesis terrorista.

"No hubo explosión a bordo", declaró ante la prensa el general Serguei Bainetov, director del servicio de seguridad de la aviación rusa. "Pero un acto terrorista no tiene por qué ser una explosión, no excluimos esa hipótesis", añadió al tiempo que insistía en que un atentado podía ser causado "por una acción mecánica".

Las autoridades rusas manejan siete versiones sobre el siniestro de este avión militar Túpolev Tu-154 que se saldó con 92 fallecidos. Una de las teorías es la del atentado terrorista, tal y como reveló el Ministerio de Defensa de Rusia. Así, los datos recogidos por las cajas negras señalan que sí pudo existir un fallo mecánico provocado de forma intencionada. Pese a esto, la versión del atentado terrorista no es una de las prioritarias, subrayó Bainetov.

"Cada accidente aéreo tiene muchos aspectos. No se puede hablar de una, ni siquiera de dos causas de este suceso. Las causas se sitúan tanto en el ámbito del factor humano como en las condiciones técnicas y las condiciones externas", agregó Bainetov. Al comienzo de la investigación, la comisión gubernamental manejaba más de 15 versiones sobre lo sucedido, pero tras un primer análisis las posibilidades se habían reducido a siete.

Los sistemas funcionaban «con irregularidades» El ministro de Transportes ruso, Maxim Sokolov, ha asegurado que los sistemas del Túpolev Tu-154 funcionaban "con irregularidades", al tiempo que ha pedido que se esperen a los resultados de la investigación sobre el siniestro. "Está claro que los equipamientos funcionaban con irregularidades; las causas deberán ser esclarecidas por los expertos, con este fin fue creada una comisión técnica especial", ha asegurado Sokolov en rueda de prensa, según informa RIA Nóvosti. El 25 de diciembre, este avión militar se estrelló siete minutos de haber despegado de la localidad de Sochi, donde había parado para repostar antes de dirigirse hacia la base militar de Hmeymim, en la provincia de Latakia, en Siria. A bordo de la aeronave viajaban 92 personas, la mayoría de ellas integrantes del coro de música militar Alexandrov del Ejército ruso.

Aunque las primeras conclusiones oficiales sobre las causas de la tragedia no se darán a conocer al menos hasta dentro de un mes, sí se corroboró que hubo ese fallo técnico instantes antes de que el avión se precipitara al mar Negro.

La tercera caja negra quedó destruida

La tercera caja negra del avión quedó destruida como consecuencia del accidente aéreo, según informó una fuente de los servicios de seguridad rusos a la agencia de noticias Tass. "Se ha encontrado una cinta de la tercera caja negra y demuestra que ha quedado destruida", aseguró esta fuente. La tercera caja negra replica el contenido de las otras dos, que ya siguen siendo analizadas por los investigadores.

A pesar de que la cinta estaba deformada, se había podido descifrar. "La tercera caja negra que estaba en la sección de cola duplica los parámetros de las otras dos que están en Moscú. Esta cinta ha sido encontrada y está gravemente deformada pero ha podido ser decodificada", explicó.

El estado de las otras dos cajas negras es correcto, por lo que las autoridades rusas están trabajando en descifrar su contenido para aportarlo a la investigación del accidente aéreo. "Podría completarse pronto, posiblemente mañana", comentó la fuente consultada por Tass. Todos los restos del avión siniestrado ya han sido extraidos del mar, un total de 1.800 fragmentos. Los equipos de búsqueda han rescatado 19 cuerpos y 239 fragmentos corporales hasta el momento.