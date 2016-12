Seat Ateca, mejor coche del año

Seat Ateca ha sido distinguido con el galardón más prestigioso del sector de la automoción: el ‘Premio ABC Mejor Coche del Año 2017’. Así lo han elegido los 33 miembros del jurado, todos ellos periodistas especializados del motor, que han valorado el atractivo diseño, la eficiencia, la tecnología, comportamiento dinámico y habitabilidad de nuestro primer SUV.

El nuevo Ateca, disponible en los concesionarios Ginés Huertas Cervantes se ha convertido en el tercer pilar de la marca, acompañando al Ibiza y al León, permitiendo a la marca española entrar en un nuevo segmento, el de mayor crecimiento en España y Europa.

Se trata del SUV definitivo, que afronta el día a día lleno de confianza gracias al inconfundible y dinámico estilo que crean las definidas líneas de su diseño exterior. En su interior, todo ha sido concebido para que la rutina sea fantástica de la mano de una tecnología avanzada diseñada para ofrecer la experiencia urbana más optimizada. Seguridad y eficientes motores completan un conjunto único.

Todos estos aspectos han contribuido a que, con muy pocos meses en el mercado, el Ateca se puede considerar un modelo de éxito como lo corroboran las diferentes distinciones que está consiguiendo. Así, además del ‘Premio ABC Mejor Coche del Año 2017’, ha logrado un gran reconocimiento internacional como ‘Best Buy Car of Europe in 2017’ en los galardones Autobest 2017, uno de los más prestigiosos del continente. Además, también en España, ha logrado el premio ‘Mejor Coche del Año en Catalunya 2017’, otorgado por la Asociación Prensa Motor de Catalunya, el galardón ‘Coche SUV 2017’ en los premios de la revista Car and Driver y, también, ‘Mejor SUV Compacto 2016’ para la web especializada www.motor.es.