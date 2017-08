El vídeo de Malia Obama en un festival genera preocupación por su estado Los usuarios norteamericanos se dividen entre la preocupación por su estado psicológico y el reproche F. OLMOS Jueves, 10 agosto 2017, 09:51

La discusión generada por el vídeo publicado por el portal especializado TMZ, en el que se ve a Malia Obama 'bailando' en el festival Lollapalooza, gira en torno a una duda bastante concreta: «¿metanfetamina o alcohol?», dos visiones bastante extremas entre sí sobre el modo de divertirse en un festival de música de la hija del ex presidente americano, que casi responden más a cuestiones políticas que a experiencias previas de los propios usuarios.

Más allá de las especulaciones de los usuarios, desde luego Malia ha disfrutado del festival soltándose la melena. Si ha sido más de la cuenta o no es una cuestión subjetiva. En las imágenes se puede ver a Malia 'bailando' (de nuevo esto es una apreciación subjetiva) al ritmo de The Killers, mientras se tira al suelo y comienza a golpear el mismo con los puños, moviendo la cabeza.

En el segundo vídeo, que fue publicado en primer lugar también por TMZ, se puede ver a la hija del ex presidente Obama abandonando la zona de conciertos en un carrito de golf mientras varios efectivos del festival la custodian. Desde luego no parece estar pasándolo demasiado bien en esos instantes aunque, ¿quién no se ha pasado nunca con algún cubata?

Sin duda lo peor habrá sido cuando Malia se haya tenido que enfrentar a su padre Barack tras la publicación de los vídeos. Seguro que este verano no vuelve a desmelenarse tanto.