Victor Sandoval: «Le pido a Dios que me lleve. No lo aguanto más» Tanto su salud como su vida profesional se han visto afectadas en los últimos tiempos LA VERDAD Viernes, 16 febrero 2018, 12:08

La vida de Victor Sandoval, ex-presentador en Telecinco y concursante de varios reality shows, sigue yendo de mal en peor. Si años atrás ya veíamos los duros momentos que pasaba con Nacho Polo y su picadura de una araña, en esta ocasión la situación se ha complicado aún más.

El polemista por excelencia del grupo Mediaset ha vuelto a aparecer pero esta vez de una forma diferente: con dos tumores en la glándula tiroides, sin dinero y perseguido por Hacienda. Una situación que ha confesado a la revista Lecturas tras estar varios meses en la más absoluta soledad.

“Sólo tengo a Nou, mi perrito. Cada noche le pido a Dios que me lleve, quiero irme sin dolor. Solo recibo mensajes de Belén Esteban, de los demás no sé nada. En Sitges conozco a gente que me cuida, no podría volver a Madrid porque el vacío sería brutal.” confiesa Sandoval, que también comenta que actualmente está en la ruina y sigue debiendo 36.000 € a Hacienda: “Pasé las navidades solo y tenía 18.000€. Fui ha hacer la compra al día siguiente y no tenía nada, ni agua. Tuve que descongelar hielo para beber y me alimenté de eso.”

Por si todos estos momentos no fueran ya suficientemente desagradables, un acosador que le enviaba amenazas ha llegado a agredirle. “Un día me empezó a insultar: maricón, patético, escoria, das asco, vete de aquí...” hasta que finalmente le propició un golpe en la cara.