'La vecina rubia' y Mónica Naranjo, enfrentadas en la red Mónica Naranjo es jurado de OT Todo comenzó por unas palabras que la cantante dedicó a Aitana en Operación Triunfo C. GARCÍA Miércoles, 10 enero 2018, 18:27

En la última gala de OT, durante las nominaciones, Aitana no pudo evitar las lágrimas. Mónica Naranjo no vio con buenos ojos que la concursante llorara por esa razón y decidió darle una lección: «Cuando yo tenía tu edad me fui a México, sola, con una mano delante y otra detrás, y no lloré nunca».

Los fans de OT y en especial los seguidores de Aitana criticaron la actitud de Mónica Naranjo. En las redes, la cantante ha recibido muchos reproches por esas palabras, incluso la influecer y bloguera 'La Vecina Rubia' ha opinado sobre lo ocurrido.

'La vecina rubia' no se refiere a Mónica Naranjo por su nombre, en su lugar la llama «señora» y dice que «llorar es ser valiente, es no tener miedo de mostrar tus sentimientos».

No se es más fuerte por no llorar, señora.

Llorar es ser valiente, es no tener miedo de mostrar tus sentimientos.

Los nudos del pelo se desenredan peinándote, los de la garganta llorando.

Llorar es humano.pic.twitter.com/wXaEdO6YLG — La vecina rubia (@lavecinarubia) 9 de enero de 2018

Ante el escándalo que ha crecido en la red por lo ocurrido, Mónica Naranjo ha contestado a 'La Vecina rubia' y a todos los que han criticado sus palabras de un modo un tanto especial. «Queridos seguidores, no os preocupéis por nada. Voy a seguir haciendo lo que me salga de la patatona», ha escrito en Twitter y para recalcarlo ha añadido el hastag '#OleMiPatatona'.