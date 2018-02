El truco para comprar en la web de Zara que seguro que no conocías Los martes y los jueves son los días en los que la tienda 'low cost' renueva su web LA VERDAD Viernes, 23 febrero 2018, 13:02

Tenemos buenas noticias para los amantes de la moda, en concreto para aquellas personas que tengan una obsesión con Zara, una de las tiendas 'low cost' más conocidas de la empresa Inditex. Así, para todos los especialistas en tendencias, existen una serie de trucos que quizá desconocías y te servirán para las próximas compras.

Una de las curiosidades que será de gran ayuda para todos aquellos que acceden diariamente a la página web de Zara es que la tienda renueva cada martes y jueves su ropa, tanto en su tienda online como en la física. Sin embargo, esta actualización y reposición de ropa no se produce a primera hora de la mañana, sino que sucede a lo largo del día. Así, la mejor hora para echar un ojo a las novedades será los miércoles por la mañana.

Entre las novedades de esta semana, Zara ha introducido en su colección de la tienda online un sorprendente vestido corto de manga abullonada en un precioso color salmón que es ideal para el buen tiempo que se aproxima. Además, uno de los detalles más bonitos del vestido no es solo el color, sino que incluye un estampado de mujeres desnudas en blanco que crean un increible contraste con el fondo.

No obstante, Zara también guarda otros ases en la manga para todos sus clientes. Además de las típicas estrategias como suscribirse a su newsletter para estar al tanto de las novedades o ver la disponibilidad en tienda de un producto a través de su página web, la tienda del grupo Inditex tiene otros trucos que pueden ser muy interesantes:

1- Las tiendas de Zara reciben ropa cada lunes, miércoles y viernes, por lo que si estás interesado en una prenda, los días siguientes a los mencionados anteriormente podrás encontrar todas las tallas y en un estado impecable.

2- Zara solo fabrica 12.000 ejemplares de cada prenda que se reparten por todo el mundo, así que si has visto algo interesante en una tienda física no dudes en comprarlo, siempre podrás devolverlo si te arrepientes.

3- Prohibido comprar ropa en fechas próximas a las rebajas. Hablamos de los meses de junio y diciembre en los que la tienda no sacará su sección de 'Special Prices' para que ciertas prendas se agoten y no lleguen a rebajas.

4- Revisa cada semana la sección 'Special Prices' en la que puedes encontrar muy rebajada una prenda que más tarde volverá a tener su precio original.

5- Por último, pero no menos importante, hay algo que mucha gente no sabe sobre los envíos. Cuando solicitamos que un paquete llegue a casa, puedes entregar al repartidor ropa que ya no deseas usar. Además, esto no supondrá ningún coste añadido a tu envío.