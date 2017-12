Así 'trolea' una madre a su hija en un vídeo La hija estaba grabándose mientras cantaba y su madre aparece por detrás interrumpiéndola C. GARCÍA Martes, 26 diciembre 2017, 19:20

Desde la madre que interrumpió el Periscope de su hija para regañarla, no había ocurrido de nuevo. En esta ocasión es otra madre junto a su hija, pero no esta progenitora está de mejor humor.

La hija estaba grabándose mientras cantaba el tema de James Arthur 'Say you will not let me go'. La chica estaba poniendo todo su empeño hasta que entra la madre en la habitación, descubre la cámara y parece poseída por el espíritu de Beyoncé. La madre empieza a bailar, convirtiéndose en la única estrella del momento.

SIS TRYNA MAKE A SINGING VIDEO AND LOOK AT MY MOMMA🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/dTfSdGlZdO — DAJIA🎙🎶 (@DajiaxDavis) 19 de diciembre de 2017

La hija para de cantar y muestra su enfado con la madre por interrumpirle. A pesar de todo, la joven compartió el vídeo en Twitter y este se convirtió en poco tiempo en un fenómeno viral. Ha conseguido un gran número de 'me gusta' y ha sido muy compartido por todo el mundo. Tal ha sido el éxito que la chica ha compartido más vídeos de su madre bailando.