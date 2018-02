Toñi Moreno descubre un oscuro secreto de su pasado La presentadora de 'Viva la Vida' confesó su secreto mientras entrevistaba a Enrique San Francisco LA VERDAD Martes, 13 febrero 2018, 09:58

Toñi Moreno, la presentadora del programa de Telecinco 'Viva la Vida', ha vuelto a sorprender con un secreto de su pasado que tenía muy bien escondido. Así, mientras entrevistaba al humorista y actor Enrique San Francisco, la presentadora declaraba a la audiencia que hace algún tiempo había estado entre rejas.

La confesión ocurría cuando Toñi Moreno preguntó a su invitado si alguna vez había estado en el calabozo, algo que Enrique terminó por reconocer: "Yo he estado en los calabozos de Plaza de Castilla, he sido socio honorífico. No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por el calabozo unas 6 veces. Me trataban muy bien, la verdad… ya me conocían".

En este momento la presentadora decidió admitir a sus espectadores que en su pasado ella también había estado un tiempo entre rejas mientras estaba trabajando: "Lo mío fue en Bolivia. Yo estaba trabajando y en un momento tuve que esconder una batería de una cámara, así que me la escondí ahí… ahí abajo… en mis partes. Pero me la pillaron".