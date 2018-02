Los titulares machistas sobre la atleta rusa Anastasia Bryzgalova «La sexy jugadora de curlin que ha enamorado en los Juegos de Invierno» es uno de muchos los ejemplos LA VERDAD Lunes, 19 febrero 2018, 11:02

Anastasia Bryzgalova, la atleta rusa de 25 años perteneciente a un equipo mixto de curling, ganó recientemente la medalla de bronce junto a su compañero y también marido Aleksandr Krushelnitckii. Sin embargo, parece ser que su victoria y sus dotes en el curling no han sido suficientes para que sea noticia por si sola.

Una vez más los medios lo han vuelto a hacer. No es la primera vez que una mujer ganadora de un premio es noticia por su físico y no por su triunfo. En este caso, ha sido la atleta rusa la victima de estos mensajes machistas, quien ha tenido que enfrentarse a titulares como “La sexy jugadora de curlin que ha enamorado en los Juegos de Invierno” o “La doble de Angelina Jolie que enamora”.

Como era de esperar, la joven finalmente se ha pronunciado contra estos titulares machistas que, aunque reconoce que no está mal recibir elogios, insiste en que ese no es el tema principal: “Sí, es muy agradable, pero aquí las medallas no se ganan por belleza” explicaba la atleta a un medio ruso. Además, Bryzgalova también ha subido una foto junto a su compañero de equipo y pareja en la que muestran la medalla que ambos habían conseguido: “Hace 9 años empecé a practicar deportes profesionales y no podía imaginar que hoy iba a tener mi medalla olímpica. Esta es la felicidad absoluta, gracias Alex por nuestro equipo”

Estos titulares en los que parece que la belleza de la atleta está por encima de sus logros ha indignado a muchos usuarios de las redes, quienes lo han denunciado y han demostrado su total disconformidad: