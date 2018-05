Thomas Markle, padre de Meghan Markle, rompe su silencio tras la boda «Siempre lamentaré no haber estado allí y no poder sostener la mano de mi hija» LA VERDAD Lunes, 21 mayo 2018, 09:59

Tras la gran polémica que creó Thomas Markle, padre de la Duquesa de Sussex, días antes de la boda de su hija cuando era pillado vendiendo unas instantáneas a un 'paparazzi', a pesar de que el príncipe Harry ya había advertido que no quería tener a la prensa cerca del evento, el padre de Meghan Markle ha roto su silencio tras la esperada boda.

A pesar de que el director de Hollywood no pudo asistir a la gran ceremonia de su hija Meghan debido a que tuvo que someterse a una crujía cardíaca, Thomas Markle ha decidido hablar para el portal 'TMZ'. «El servicio fue precioso y es historia. Siempre lamentaré no haber estado allí y no poder sostener la mano de mi hija», explicaba el padre de Markle, quien además añadía: «Mi bebé es ahora una duquesa y la quiero mucho».

Aunque unos días antes Thomas Markle había montado un gran revuelo que podría haber incomodado mucho tanto a su hija como a la Casa Real británica, no ha querido perder la ocasión de hacerle saber a su hija lo mucho que la quiere y todo lo que lamenta no haber podido estar con ella en un día tan especial. «Cuando ves a tu hija casarse, cada pensamiento pasa por tu mente, cada recuerdo desde el primer día que nació, la primera vez que la sostuve... Ahora espero que disfruten de su luna de miel, que descansen y se relajen», admitía el padre de la Duquesa de Sussex.

Finalmente, Thomas enviaba otro mensaje en el que pedía al resto de su familia un poco de tranquilidad para Meghan Markle: «Quiero que todos mis hijos y familiares se callen y dejen de comentarlo todo».