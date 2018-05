La terrible agresión a Javier Calvo en Lisboa El altercado se producía tras celebrarse el Festival de Eurovisión LA VERDAD Lunes, 14 mayo 2018, 10:16

Tras celebrarse este fin de semana el esperado Festival de Eurovisión, donde todos los españoles pudieron ver al fin la actuación de Alfred y Amaia, representantes de España y finalistas de Operación Triunfo, Javier Calvo acabó la noche sufriendo una agresión en la capital de Portugal.

El profesor de Operación Triunfo y su pareja, Javier Ambrossi, acompañaban a los cantantes como parte de la comitiva enviada a apoyar los representantes españoles. Sin embargo, lo que parecía una noche llena de alegría y de emociones terminó con un terrible enfrentamiento: «Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares», escribía el actor en su cuenta de Twitter.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

No es la primera vez que 'Los Javis' sufre una agresión en plena calle, pues según relataron algunos alumnos de la academia de Operación Triunfo, los directores ya eran agredidos una noche en Madrid cuando un chico los llamó 'maricones' y segundos después rompió un plato sobre la espalda de Javier Ambrossi.

«La calle estaba muy fuerte, mucha gente, mucho lío. Todos habíamos tomado unas copas. Él me dijo, yo le dije, y sobre Javi de bruces tres cruces», continuaba relatando Calvo a sus seguidores sobre su agresión en Lisboa, que además también añadía: «Si me dicen algo, no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no vi venir. Y la sangre en la nariz y se acabó la noche. Lo que me jode es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un Picasso en la cara. No se me puede sacar de casa».

Finalmente, aunque el director no ha confirmado en ningún momento que se trate de otra agresión por su condición sexual, los jóvenes han admitido que se defendieron con uñas y dientes de su agresor: «Hay gente que sufre verdaderas agresiones homófobas e incluso no viven para contarlo, y nosotros luchamos por todos ellos», concluía diciendo sobre su agitada noche.