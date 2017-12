Taylor Swift muestra su lado más solidario ayudando a una fan embarazada La cantante quiso ayudar a Stephanie, por eso le compró una casa y todo lo necesario para el bebé J. ESPINOZA Martes, 26 diciembre 2017, 12:05

Taylor Swift procura mantener una relación estrecha con sus seguidores. Por eso, cada cierto tiempo, tenemos noticias de encuentros con los que más la quieren, sus fans. Y es que Taylor nunca pierde la oportunidad de sorprender, alegrar o ayudar a alguien.

Esta vez la afortunada ha sido Stephanie, una chica que conoció a la cantante cuando no pasaba por su mejor momento: «Yo estaba embarazada de ocho meses y mi novio y yo estábamos viviendo en la calle porque ambos estábamos sin trabajo. Una noche fuimos al concierto de Taylor Swift con mi madre y ella consiguió hablar con Taylor y decirle todo lo que estábamos pasando. Taylor nos invitó a su camerino y dijo que quería hacer algo por mí».

La seguidora de la artista ha esperado un tiempo para dar a conocer su historia pero todavía recuerda todos los detalles de lo que ocurrió esa noche que fue, cuanto menos, inolvidable. «Me dijo: ‘Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado, pero no lo has hecho. Tu madre me lo ha contado todo». La cantante quiso devolverle el dinero de las entradas del concierto, pero finalmente le compró una casa y todo lo necesario para el bebé.

«Esa noche me tomó la mano y me levantó del suelo, lo mismo que llevaba haciendo durante doce años. La querré siempre», asegura la joven.