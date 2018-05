Tania Llasera, tremendamente criticada por lo que ha hecho con su perra La presentadora se ha visto obligada a dejar a su mascota con un familiar tras 9 años con ella LA VERDAD Lunes, 7 mayo 2018, 10:47

Las redes sociales han estallado contra Tania Llasera, presentadora de 'La Voz Kids' en Telecinco por una terrible decisión que ha tenido que tomar después de un tiempo de meditación. Tras la mala racha que la periodista vivió por el nacimiento de su segundo hijo, en el que constantemente estaba de mal humor y finalmente tuvo que visitar a un psicólogo, Llasera se ha visto ahora en la obligación de dar a su perra Mila a un familiar.

Tras 9 años juntas, la presentadora anunciaba a través de las redes sociales la decisión de dejar a su perra con su hermano debido a los graves problemas estomacales que el animal estaba padeciendo. Esto, según ha explicado Tania, hacía muy difícil la convivencia con sus hijos, por lo que finalmente habría decidido despedirse de ella.

Esta decisión ha desencadenado miles de críticas a través de las redes sociales, acusando a la periodista de abandonar a su perra o de estar dando un mal ejemplo a sus hijos. «Ojalá tus hijos hagan lo mismo contigo cuando seas un estorbo para ellos» o «cada una con su conciencia, yo jamás lo haría» son solo algunos de los comentarios que Tania Llasera recibía a través de sus redes sociales.

Ante tal revuelo, la presentadora de 'La Voz Kids' estallaba a través de su cuenta de Instagram respondiendo a las miles de personas que la habían criticado: «La primera con el corazón roto soy yo. Siempre he querido que mis hijos crezcan con animales, y mi Mila es mi primer bebé. Pero es imposible que solamente coma su comida cuando están los niños y estoy harta de limpiar mil cacas al día entre Mila y los niños. No es salubre y todos lo sufrimos en casa. Hasta a Mila le da vergüenza, se lo veo en la mirada», comenzaba a defenderse Tania, quien además seguía explicando que «estará feliz con mi hermano y se le colmará de amor y mimos, ella encantada, y yo también porque seguirá en la familia y la seguiremos viendo mucho. No abandonamos a nadie, es una solución a un problema que viene desde hace rato dándole dolores de cabeza por no saber como arreglarlo».

Finalmente, Tania Llasera terminaba excusándose de su decisión argumentando que el traslado de su perra a casa de su hermano es la mejor opción para ella: «La persona que más quiere a mi perra soy yo, y es lo mejor que puedo hacer por ella #decisionesdificilesdetomar #amoranimal», concluía la presentadora de Telecinco.