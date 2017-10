Shannen Doherty comparte su foto más dramática La actriz revela una de las etapas más difíciles de su cáncer de mama C. GARCÍA Viernes, 13 octubre 2017, 20:34

La actriz Shannen Doherty ha pasado dos años apartada de las cámaras debido al cáncer de mama que ha sufrido. A pesar de eso no ha querido ocultarse del todo y ha mantenido en todo momento la fortaleza a través de las redes sociales. En Instagram ha compartido momentos difíciles y también felices, en esta ocasión, ha subido uno de los más amargos.

Una imagen de la actriz completamente derrumbada sosteniendo en la mano un mechón de pelo que se le había desprendido como consecuencia de la quimioterapia. En esta red social ha relatado como se sintió en ese momento.

«Esta imagen es muy personal. Había empezado la quimioterapia. Estaba usando un gorro de hielo con la esperanza de no perder el cabello. El resultado fue acabar con puñados en las manos. Estaba enferma, parecía como si estuviera perdiéndome a mí misma. Gané y perdí gente. Me sentí fea y más hermosa por dentro de lo que nunca me había sentido antes. Recuerdo esto como si fuera ayer, como si fuera hace un minuto. El cáncer tiene varias fases: shock, negación, aceptación, ira, resentimiento, rebelión, miedo, apreciación, belleza. Remisión. Todavía necesitas apoyo y amor. Y todavía puedes sujetar la vida y vivir, vivir en vivo».

Shannen Doherty aseguró hace unos meses que ya no hay células cancerígenas en su cuerpo y empieza a superar «dos años muy duros» que pasó «luchando». Se queda con la vivencia y con la experiencia de sentirse viva y y bella por dentro y por fuera.