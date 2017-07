El 'sexo vainilla', el secreto para triunfar en tus relaciones íntimas ¿No sabes por qué no quieren repetir nunca contigo? Seguramente no sabes nada del 'sexo vainilla' C. GARCÍA Lunes, 31 julio 2017, 14:39

¡Cuánto daño ha hecho el porno a algunas generaciones! Algunos piensan que son auténticos dioses sobre el colchón, la arena de la playa o el asiento de atrás de un Cadillac, pero nada más lejos de la realidad. Si no te llaman para repetir, deberías plantearte si de verdad eres tan bueno.

Saberse el 'Kamasutra' al dedillo no implica que todas quieran acostarse contigo, quizás te sirva para conseguir un papel en la próxima película de Andrew Blake, pero poco más. Movimientos demasiado rápidos, poca delicadeza o empotrar como si de un caballo semental se tratara; hay cosas que están bien, pero si no se tiene un control razonado sobre los elementos puede ser un auténtico desastre aunque no te lo digan jamás.

El 'sexo vainilla' es la solución y la práctica que deben aprender todos los que se creen que son al sexo lo que Roger Federer es al tenis. No basta con golpear las bolas, hay que tocarlas con delicadeza, sentimiento y mucho estilo. El 'sexo vainilla' lo dominan los hombres más maduros, generalmente mayores de 35 años. Este tipo de relaciones derrochan química, conexión, hay besos, caricias y emociones, y el orgasmo está casi asegurado.

Dicho de otro modo, el 'sexo vainilla' es como hacer el amor sin que haya necesariamente sentimientos románticos de por medio. Es un sexo dulce, de ahí su nombre, pero de placebo. Se trata de relaciones sin demasiados artificios, en las que nadie domina a nadie sino que las mentes de ambos se coordinan como si fueran uno.

Los que dominan esta técnica son capaces de sentir, de trasmitir sentimientos y de hacer disfrutar. Solo los maestros podrán innovar en las relaciones sexuales, poniendo elementos más disruptivos, como atar a la pareja, innovar con posturas arriesgadas, disfrazarse o interpretar juegos de rol.