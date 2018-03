Selena Gómez podría estar esperando su primer hijo con Justin Bieber Una fuente cercana a la pareja afirmó que están entusiasmados LA VERDAD Jueves, 1 marzo 2018, 10:13

Tras volver a estar juntos después de un tiempo intentando rehacer su vida por separado, Selena Gómez y Justin Bieber parecen estar más felices que nunca, tanto que incluso podríamos estar ante una de las noticias más inesperadas y sorprendentes de los artistas: la pareja de moda podría estar esperando la llegada de su primer hijo.

Una fuente cercana a la pareja ha revelado en la revista australiana New Weekly (NW) que Selena Gómez y Justin Bieber, a pesar de no ser un niño buscado, estarían emocionados con la noticia de ser padres: “Justin no lo esperaba, pero está entusiasmado con la idea. Es un sueño hecho realidad. Sus amigos dicen que ambos deseaban que esto sucediera en algún momento. Ellos saben que nunca va a haber un momento perfecto, así que han estado poniendo su fe en manos de Dios. Esto es algo que ambos quieren”, confesaba el allegado a la revista australiana.

Por parte de Selena, la fuente afirma que siempre le había gustado la idea de “ser madre joven” y Justin sigue empeñado en que es hora de “sentar la cabeza”. Además de esta gran noticia que ha publicado la revista New Weekly, Justin y Selena viajaron la pasada semana a Jamaica para asistir a la boda del padre de Justin, por lo que los rumores de que los artistas vuelven a estar juntos quedarían más que confirmados.