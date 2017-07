Selena Gomez celebra su cumpleaños más romántico The Weeknd organizó una cena especial en la que Selena pudo degustar sus platos favoritos J. ESPINOZA Miércoles, 26 julio 2017, 12:55

El pasado 22 de Julio Selena Gomez cumplió 25 años rodeada de sus mejores amigos. «Creo que los 25 van a ser épicos» escribía en su cuenta personal de Instagram. Fue un día muy especial para la cantante aunque su pareja no la acompañó en esta fecha tan señalada. Y es que, debido a su apretada agenda, The Weeknd no pudo estar al lado de su novia la noche del sábado.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Según una fuente del portal Hollywoodlife «Abel estaba apenado de no poder celebrar el gran día de Selena porque se encontraba actuando en París». A pesar de todo, el rapero hizo lo posible por volver a casa al acabar su concierto en el Festival Lollapalooza.

Para compensar su ausencia en un día tan importante, The Weeknd contrató un prestigioso chef para organizar una cena romántica en la que Selena pudo degustar sus platos favoritos. Además, el cantante podría haber planificado un viaje de seis semanas con la ex-chica Disney.