Habrá secuela de 'Pesadilla antes de Navidad' en forma de cómic El cómic narrará las aventuras de Zero, el perro de Jack Skellington F. OLMOS Martes, 1 agosto 2017, 12:57

Nada menos que 25 años después de su estreno, 'Pesadilla antes de Navidad', el icónico film de Tim Burton, tendrá una secuela, sólo que no será en la gran pantalla si no que el formato escogido ha sido el cómic. El nuevo proyecto, liderado por la empresa Tokyopop, y escrito por DJ Milky, se centrará en Zero, el perro de Jack Skellington, y todo lo que le ocurre cuando se pierde en Christmas Town.

Aún no se han revelado más detalles de la trama, pero sí que se conoce el título ('Pesadilla antes de Navidad: El viaje de Zero') y que su fecha de estreno se espera para la primavera de 2018, aunque estando el proyecto en una fase tan temprana es posible que dicha fecha sufra algún cambio. Se espera que en los próximos meses se vayan desvelando más detalles sobre el mismo, como algún dibujo promocional.

La noticia ha sido recibida con tanto entusiasmo como escepticismo entre los fans de la película original, pues si bien muchos se han alegrado de la vuelta del mundo de Skellington y compañía, otros tantos miran el proyecto con recelo y creen que sería mejor dejarlo tal y como está.