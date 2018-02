Santiago Segura: «España sigue siendo Torrente y eso me abochorna» El actor ha visitado a Risto Mejide en su programa 'Chester' de Cuatro LA VERDAD Lunes, 19 febrero 2018, 12:49

Santiago Segura se sentó el pasado domingo en el sofá de Risto Mejide para emitir el último programa de 'Chester' de esta temporada. Nada más comenzar la entrevista, el presentador ha querido preguntarle por el éxito más conocido del cineasta, 'Torrente', una película de la que Santiago asegura sentir vergüenza de que existan personas así en la vida real: "Sientes que has visto a alguien así. Son pensamientos que a nosotros mismos nos avergüenzan al verlos. Pensaba que era una cosa extinta, pero España sigue siendo Torrente y eso me abochorna”, afirmaba el actor. Puedes ver el momento completo aquí.

El invitado de 'Chester' también ha comparado a su personaje con uno de los dibujos animados más famosos: "Homer Simpson es un personaje para reírse, pero obviamente no quieres que se case con tu hija o que sea tu vecino. Mucha gente me daba el coñazo con que era una apología de lo que estaba criticando, pero es todo lo contrario" explicaba Santiago Segura, que añadía: “Yo no quiero enseñarte nada. Yo hago una película y luego, con perdón, que te eduque tu puta madre”.

Continuado con la entrevista y dejando atrás el tema de Torrente, Santiago Segura contaba una anécdota que había tenido años atrás con el famoso director Pedro Almodóvar, quién le dedicó unas palabras un poco feas cuando el actor hacía de figurante durante la película 'Tacones Lejanos': "Cuando me vio, (Almodóvar) le dijo algo al ayudante de dirección, que gritó algo como 'el gordo al final'” confiesa Segura, que pensó que su carrera en el cine no iba a despegar.