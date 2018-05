El Rubius anuncia su retirada de Youtube El joven ha decidido despedirse temporalmente por problemas de estrés y ansiedad LA VERDAD Viernes, 25 mayo 2018, 13:35

El Rubius, el youtuber de 28 años más importante y conocido de España, ha confesado la peor noticia que podían escuchar sus seguidores. Rubén Doblas, que así se llama realmente, se ha visto obligado a publicar un vídeo en su cuenta de Youtube despidiéndose temporalmente de sus seguidores por algunos problemas que están afectando a su salud.

«Os voy a contar algunos problemas que he estado teniendo últimamente, mentalmente sobre todo», comenzaba a explicar el joven, que además seguía diciendo: «Soy una montaña rusa de emociones y lo intento tapar todo con humor pero tengo rachas buenas y rachas malas. Cada vez siento más y más presión, me siento más nervioso y me cuesta más respirar».

«Últimamente no me estoy encontrando muy bien y me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar vídeos y hacer directos», se lamentaba el youtuber que roza casi los 30 millones de suscriptores en la plataforma, quien además confesaba que el médico le había diagnosticado mucho estrés y ansiedad: «Cada vez me costaba más respirar, dormía peor y notaba cosquilleos en las manos. La presión ha ido aumentando y mi cabeza me ha dicho que pare».

Finalmente, debido a este gran malestar que está afectando a su vida, El Rubius se ha visto obligado a tomarse un descanso y alejarse de su cámara, aunque solo sea durante un tiempo: «Estoy luchando con estos demonios que tengo en mi cabeza y creo que lo que me hace falta es irme una temporada y desconectar de todo esto porque llevo siete años sin parar».