El ritual de belleza antiedad que Jennifer Aniston sigue todas las mañanas La actriz ha confesado el secreto con el que consigue estar perfecta a sus 48 años LA VERDAD Miércoles, 30 mayo 2018, 13:22

Jennifer Aniston, una de las actrices más famosas y queridas de Hollywood ha confesado el ritual de belleza antiedad que sigue cada mañana para conseguir una piel radiante y estar en forma. La intérprete, que luce un cuerpo espectacular a sus 48 años, ha admitido que harta de intentar entrenamientos duros o dietas muy complicadas, por fin ha conseguido encontrar su rutina diaria perfecta.

Así, Aniston comienza la mañana lavándose la cara con agua y jabón, y dedicando 10 minutos a la meditación. A continuación, la actriz se prepara un batido de frutas lleno de nutrientes, algo que le ayuda a comenzar el día con mucha energía: «Normalmente mezclo proteínas con plátanos, arándanos, cerezas congeladas, stevia, maca en polvo y un poco de cacao. Me encanta sumar un péptido de colágeno al batido, porque consigue que mis uñas estén mucho más fuertes y saludables… ¿Cómo explicarlo? Todo se basa en el brillo que tienen. Es como si arreglara el interior y los resultados fueran visibles en el exterior», explica la actriz para el portal web 'Well and Good'.

En cuanto a sus sesiones de ejercicio, Jennifer Aniston ha admitido que no se pierde ni una sola clase de Taryn Toomey, la entrenadora con la que realiza sesiones de yoga: «Es una sesión de meditación intensiva que tiene resultados terapéuticos y físicos. Las clases duran 75 minutos». Sin embargo, los días en los que decide no salir de casa también continua su rutina de ejercicios, aunque de forma diferente. Así, Jennifer utiliza una cinta de correr para hacer sesiones con varios intervalos en los que combina un ritmo moderado con momentos de alta intensidad durante 45 minutos.

Finalmente, la actriz de Friends también utiliza saunas de infrarrojos, las cuales emiten luz a través de unas lámparas que consiguen que el calor penetre en la piel con mayor profundidad y la sensación de agobio es menor: «Es como salir de un saco de dormir de infrarrojos durante una hora. Es genial para el rejuvenecimiento celular y genera un efecto detox inigualable», concluye diciendo Jennifer Aniston.