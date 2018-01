Risto Mejide muestra su desprecio a Alba Carrillo y acaba prestándole ayuda Alba Carrillo, entrevistada por Risto Mejide. La modelo acudió al ‘Chester’ del publicista para hablar de su vida privada C. GARCÍA Martes, 23 enero 2018, 09:36

Hacía ya tiempo que Alba Carrillo no daba que hablar en televisión. La modelo acudió recientemente al programa que presenta Risto Mejide, ‘Chester’, para hablar sobre su vida privada y profesional. Como era de esperar, el publicista tocó la fibra de la modelo, quien supo sobrellevar el mal trago.

“La gente se estará preguntando por qué te hemos elegido a ti para venir aquí”, cuestionó Risto a Alba Carrillo. Ella dijo que quizás sea porque en el programa piensan que “la belleza no es solo una cuestión de estética”. La modelo siempre ha afirmado que es una voraz lectora de libros y le gusta la cultura y la historia. La respuesta de Mejide no debió sentarle muy bien: “Yo no te habría elegido, cuando me dijeron que ibas a venir tú dije, ‘¿perdón?’”.

Durante la entrevista mostraron a Alba Carrillo algunos vídeos de otros programas en los que había participado, ‘Supervivientes’ entre otros. En ellos se veían algunos momentos en los que la modelo se reía de algunas personas o llamaba a su madre ‘bruja’. Tras verlos, ella misma confesó que es “humana” y que “todos los seres humanos cometen errores”.

Risto Mejide también cuestionó a la modelo sobre sus parejas sentimentales y el hecho de que todos sean personalidades reconocidas. “Yo no soy una cazafamosos, ellos me eligen a mí, yo no sé ligar”.

Después de la larga charla, parece que el presentador terminó empatizando con Alba Carrillo y la invitó a “tomar un día un café juntos”. A la modelo le pareció un buen momento para enfrentarse con él, “pero que venga Laura (Escanes), yo no quedo con hombres a solas”. Risto Mejide le explicó que el hecho de que un hombre y una mujer queden a solas no implica que tenga ocurrir nada. El publicista también le explicó que solo quería seguir ayudándola ya que pensaba que le vendría bien. A pesar de ello, el presentador le dijo que al terminar el programa le daría el número de su mujer y que mejor quedara con ella a solas.